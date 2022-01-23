漁署：同批次動物出事 一貫「全銷毁」

愛協：12．22後買倉鼠無法律責任交出

愛護動物協會昨發聲明，建議市民若飼養的倉鼠於上月22日前買，毋須採取任何措施；若倉鼠在上月22日至本月13日內買，而倉鼠沒病徵，根據潛伏及傳播期推斷，相信倉鼠受感染機率很微；如上月13日後購入，建議先把倉鼠隔離在小房間至少一周，並在更換其食物及墊材時戴口罩和手套，舊墊材要先放進密封袋棄置。愛協又稱，如市民在上月22日後買倉鼠，主人並無法律責任將之交出或交予當局檢測，另呼籲近期買倉鼠或到訪出售倉鼠寵物店的人應遵從政府防疫措施及強制檢測規例。

驗一次不代表無病毒 「處理」倉鼠穩妥

梁肇輝昨稱，市民飼養的倉鼠「數以萬計」，曾考慮盡量把受影響的動物範圍縮窄，但也要平衡疫情風險，故只處理上月22日及本月7日兩批倉鼠，其他店的其他動物風險有別，反覆檢測即可。被問為何不讓倉鼠檢疫，他說驗一次不代表無病毒，「穩妥做法係要處理咗佢」。他又稱，今次涉2000隻倉鼠，香港沒處理逾千動物的設施，也要「和時間競賽」，盡快把風險移除。他補充，至前日收到77隻倉鼠，已為71隻取樣化驗。

針對有動物義工勸市民勿棄鼠，梁說明白愛護動物者是以拯救生命角度出發，「但大家要明白，這個是公共健康風險」，市民應盡快交出上月22日後買的倉鼠。

（新冠疫情）