筏可中學增5宗涉4班 李鄭屋官小增一

檢疫酒店群組引發學校爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，佛教筏可紀念中學新增5宗陽性個案，當中兩人就讀3B班，其餘3人分別就讀2B、3C和4B班；另一名為地利亞修女紀念學校（百老匯）老師的家人亦為陽性個案；李鄭屋官立小學亦有1宗陽性個案，與之前確診學生不同班，也沒直接接觸，最後於1月12日上學，屬再次檢測中發現陽性。

受酒店檢疫群組波及的大窩口邨亦有學生染疫，一名就讀地利亞修女紀念學校（吉利徑）的18歲女學生驗出初步陽性，她住大窩口邨富德樓。此外，早前確診、源頭不明的聖若瑟英文中學17歲男生，昨有家人陽性。

涉寵物店老翁 疑再一食肆傳人

昨日近百宗初步陽性個案中，除了與葵涌邨相關，還有一名居於西營盤高街的61歲女子。衛生防護中心翻查資料，發現她於1月17日下午12時許至1時許曾到德輔道西明星海鮮燒臘專門店，與曾經有家人去過Little Boss寵物店的73歲男子（第13,072宗）同時間出現。73歲男子曾在香港仔龍薈疑傳染另一個食客。就龍薈個案，張竹君表示兩枱確診食客分別在兩個不同房間，二人應非使用同一廁所，目前仍在調查二人去廁所的路線。

昨日有3宗源頭不明個案，當中一人是居於深水埗南昌街35至37號的地盤工人，他近期在荃灣象山邨邨口地盤工作，根據理工大學全基因排序分析，發現其病毒基因排序與在檢疫酒店被傳染的巴籍婦人相同，當局正調查兩人是否有關連。

大窩口邨保安染疫 同邨婦中招

第二宗源頭不明個案為一名81歲女子，懷疑是Omicron個案，她居於大窩口邨富強樓，已接種3針科興疫苗，1月18日發燒，先求診私家醫生，20日到急症室，其後驗出陽性，Ct值（病毒數值）為17，即病毒量高。早前確診、居於葵涌邨逸葵樓的女子（第13,117宗）是大窩口邨保安，亦曾在富強樓工作。張竹君表示81歲女子日常會到附近買餸，也會和保安打招呼，但不會直接接觸。

第三宗源頭不明個案為居於藍田邨藍碧樓的62歲男子，他是長沙灣政府合署10樓勞工處的保安，平日在附近午膳。他懷疑感染Delta變種病毒，但他沒接觸寵物，亦無到過寵物店。

（新冠疫情）