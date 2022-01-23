港大薛達：多國邁疫終 港清零始序幕 林鄭：沿用動態清零 市民配合「能控制」

Omicron病毒迅速蔓延社區，繼醫管局前行政總裁梁栢賢前日形容清零近乎不切實際，薛達昨亦撰文討論清零政策。他表示，隨着疫苗愈有效、全球感染率增加，可見Omicorn在南非爆發時未有造成醫療系統崩潰，全球多國已逐漸不再以清零為目標。他說香港維持清零，原因之一是長者接種比例低，另一原因是要與內地通關，惟他指通關若建基於清零，必成「泡影」，因清零是不能持續。他呼籲，若市民為倉鼠被殺、大廈圍封等而感灰心，應記住真正的問題是清零政策，香港若繼續清零，便需預期情况在好轉前，將會變得更差。

「入境隔離21天反增檢疫期感染風險」

林鄭月娥昨在記者會稱，特區政府一直沿用動態清零，但無法完全保證沒有感染個案。她說，是次爆疫涉及機組人員違規、檢疫酒店和海外入口的倉鼠，「不是全部我們可控制到」。她表示，縱使已訂立很多防疫規例，但不能控制每個人的個人行為，又說檢疫酒店一直很努力。她重申本港疫苗接種率仍未理想，亦需要通關，因此需繼續動態清零。

林太在記者會尾聲特別提到，政府要做很多外防輸入工作，考慮之一是保護醫院，以防醫療系統崩潰。食物及衛生局長陳肇始在旁補充，動態清零並不易做，去年12月已為若爆發第五波疫情準備不同計劃。

議員：倘與內地防疫政策不同 不可能通關

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，結合疫苗接種率不高、疫苗效力是未知數等原因，應續以清零為目標，他擔心若放棄清零，本港的醫療系統、人命未能承受。選委界別議員陳凱欣認為，難以肉眼判斷病毒類型，以決定入境者應隔離的時間和地點，因此不能鬆懈，若本港與內地採取不同防疫政策，便不可能通關。

明報記者

（新冠疫情）