斥安排亂大堂迫爆 居民憂檢測反染疫

落樓方知醫護未到 深夜上門查紀錄

食衛局長陳肇始前日表示逸葵樓超級傳播有極高風險，須果斷行動，不過政府沒於上周四晚宣布爆疫時即時封樓，居民自出自入大半天，一家三口居於逸葵樓中低層的Y先生稱「政府不嬲都矛盾」，家人前日被要求繼續上班，「要中（招）都傳晒出去」。

熱線着求助樓下 樓下着打熱線

Y一家前晚檢測均呈陰性，他說居家隔離安排「只值零分」。居民前日起須每日強檢， Y前晚約10時完成檢測後，工作人員近午夜上門按鈴查詢有否檢測，他認為政府應有居民檢測紀錄，質疑為何要擾人清夢，亦憂開門會增染疫風險。他又說，前日在檢測站有人員稱翌晨10時起可檢測，惟居民昨早在大堂大排長龍，卻獲告知醫護未抵達，「幾時開始檢測、幾時落去、到時點通知居民，我們統統不知」。政府另提供熱線電話供逸葵樓居民查詢，Y斥熱線「垃圾」，他曾向熱線求助，接聽人員着他向樓下人員反映，樓下的人員則建議他打熱線。

逸葵樓感染數字不斷上升，Y表示擔憂，「唔想出門口」。他質疑政府叮囑居民不要離家，另一邊廂安排居民出門檢測並聚集人流，「有N咁多個人經過、坐過檢測嗰位」，他建議應派員上門檢測。

「不吃辣獲辣雞飯」 籲派消毒用品

房署封樓期間向居民每日派三餐，Y稱居民不能選菜式，不吃辣的他昨午獲派辣雞飯，「咁我點食」。居民原定前晚約7時起獲派晚飯，Y稱一家等至8時半才收到晚餐，甚至有人到晚上11時才獲派飯。

居民前晚獲派牙膏、洗頭水等物資，但沒有Y想要的消毒用品。Y說現時十分小心防疫，隔離期間會逐一為收到的物資及飯盒消毒，昨以酒精拭擦部分盒裝飲料，結果包裝脫色。他說過去一天已消耗大量消毒用品，盼政府補給。

（新冠疫情）