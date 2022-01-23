住映葵護士中招 護老院50院友送亞博

逸葵73户現個案 𨋢掣驗出陽性

昨天發現的逾百宗初步陽性個案中，大部分涉葵涌邨，最早爆疫的逸葵樓已有73個單位有人染疫，張竹君形容幾乎每層都有人染疫，當中低層住戶較多，高層也有不少。她說，該廈8樓升降機按掣和7樓垃圾房門柄都驗出陽性，後者只有清潔工才會接觸，當局認為逸葵樓出現較大環境污染。

政府上周四（20日）晚宣布逸葵樓爆疫後沒有即時封樓，部分人拖篋離開。據昨公布的患者資料，逸葵樓個案中有一名已打3針科興疫苗的40歲女子（第13,134宗），報稱住址除了逸葵樓，還有荃灣悅來酒店，暫未知出現兩個地址的原因。

映葵樓個案急增，昨再多6人染疫，累計8人，分佈8個單位。涉檢疫酒店群組男子（第13,064宗）在1月13日到葵涌邨拾荒，疑傳染64歲女清潔工（第13,127宗），清潔工所住的映葵樓14樓，另有3個單位有人染疫，而8、18和28樓都有人感染。

映葵樓初步陽性者包括一名在葵涌商場第三層平台「松悅園耆和護養院」工作的49歲男護士，他最後於1月20日上班，護養院院友逾百，若他確認陽性，其照顧的50多人要送到亞博檢疫。現場所見，該院舍昨晚9時許開始撤離，部分長者被職員以輪椅送上醫療輔助隊小巴，另有長者被推上醫療輔助隊的救護車，至晚上10時許撤離行動未完。社署回覆稱，亞博臨時檢疫中心可容納320人。

居曉葵清潔工初陽 邨內各廈工作

除了住映葵樓的清潔工，另有一名住曉葵樓的清潔工亦初步陽性，該清潔工是雜工，會在邨內16幢樓工作，該邨44名清潔工全要檢疫。運輸及房屋局長陳帆稱，該邨外判清潔公司為「真會記」。該公司昨在facebook稱，全部檢疫工友暫沒檢測結果。

張竹君：多無病徵 發現時已傳染

張竹君認為，現時Omicron疫情較難控制，因其潛伏期很短，發現個案時相關個案已傳染家人或其他人。她說，很多患者沒病徵，或病徵很像感冒，不少市民或輕視相關病徵；近期本港沒流感流行，若有病徵，感染新冠病毒的可能性較大，呼籲市民若有不適要盡快檢測，平時要減少活動。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時疫情已向社區擴散，個案數字以幾何級數上升，「由1宗升到10宗市民可能覺得沒什麼，由10宗升至100宗可能仍不覺有危機，但若什麼都不做，約一周就能從100宗升至1000宗」。他說政府應增加檢測站人手及深喉唾液樣本包供應，市民應盡量留家，即使臨近過年要吃團年飯，亦應只和至親、最多一兩個家庭一起吃，若出現病徵，同住者全部不應聚餐。

（新冠疫情）