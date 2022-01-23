葵涌邨破百宗 增封一廈全邨驗 被封映葵樓無派飯禁外賣 居民斥離譜

逸葵96宗映葵8 另兩廈各一

林鄭月娥昨傍晚在記者會表示，與葵涌邨不同樓宇相關的確診及初步確診個案共106宗，包括逸葵樓96宗、映葵樓8宗、曉葵樓及芊葵樓各1宗。她說，逸葵樓本月20日首現感染，當時個案有9宗，至前日已翻一番至20宗，至昨再「翻五番」，反映出現「幾何式爆發」。

政府昨凌晨4時起圍封強檢2000多名映葵樓居民，原目標昨晚7時完成。林太稱，在該廈首批約940個檢測中已發現8至10宗初步確診，令人擔心，決定該廈居民要禁足5日檢測。據宣告，該廈圍封至本月27日上午約7時。

林鄭：通常安排飯盒要4小時

居民：圍封非記招前一秒決定

林太形容映葵樓「情况比逸葵樓穩妥啲」，因居民是圍封強檢後直接銜接5日禁足，不會讓有感染風險的居民離開。她說通常要4小時安排飯盒，故昨晚無法安排晚飯，今起會供應三餐，盼居民見諒。運輸及房屋局長陳帆稱，如為居民送必需藥物，可予以協助，但不會處理外賣。

同邨芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓昨圍封一晚強檢。林太解釋，芊葵樓部分居民自願檢測，發現初步陽性，故納入強檢，上述4座均屬同一地域。同邨其餘10廈、附近的紀律人員宿舍葵馥苑安葵閣和樂葵閣居民亦須強檢，毋須禁足。

全邨3.7萬人 今增至3萬採樣

林太形容今次行動龐大，因葵涌邨有16座，每座2000多人，連兩座宿舍，或要處理約3.7萬個檢測。她說香港化驗所有能力每日做10萬次檢測，前天破紀錄做了15萬次，但採樣能力受限，葵涌邨原每日可採樣1萬個，今日可倍增至3萬個。

對於政府昨晚封樓不派飯，有映葵樓居民鼓譟，有人落樓怒斥「離晒大譜」、「𠵱個咩政府嚟」。有居民表示家中斷糧，向在場人員查詢能否叫人代買食物，對方稱不可。有人斥「邊有得咁過分」，亦有人稱自前日起只吃3個即食麵。

住客冀為獨居者帶藥 警拒轉交

映葵樓居民潘小姐（化名）說，昨早不斷有傳該廈驗出多宗初陽，政府不會在記者會前一秒才決定圍封，質疑為何沒時間安排飯盒。對於政府表示需至少4小時預備飯盒，她認為可向不同餐廳購買，該廈昨凌晨已被封，居民沒機會預備物資，「派個包都好」。

有居民昨晚到地下大堂外，向人表示「𠵱家係嚴重禁錮」，斥政府禁送遞物資，高呼「你叫林鄭嚟啦！」有婦女稱家住映葵樓的友人急需衛生巾及護墊，她到超市代買後，拿到該廈圍封範圍外轉交工作人員。有邨民稱獨居映葵樓的70歲獨居朋友腳痛，託他帶藥來，警員卻說不會接觸其財物，拒絕轉交。

補貼受影響者？ 林鄭：非優先事

葵涌邨傳播鏈未斷，林鄭月娥昨呼籲，毋須禁足的邨民應盡量避免外出，注重個人衛生，勿參加聚會，若在安老院、醫院、診所工作的人應暫停上班。至於政府會否補貼受影響居民，她說若每當有人因抗疫有損失，政府就要補償，這不是抗疫優先要做的事。

明報記者

（新冠疫情）

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