葵涌疫鏈伸入瑪嘉烈 大窩口邨現兩宗

聊天無戴口罩 病人助理傳同事

瑪嘉烈醫院有兩名職員昨初步陽性，醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業昨表示，其中一名病人服務助理居於葵涌邨映葵樓1803室，本月15、16日休假，17至21日有上班，負責協助護士進行護理程序，工作期間有戴口罩。患者本月20日喉嚨不適，翌日喉嚨痛更嚴重，當晚到仁濟醫院求診，檢測結果呈初步陽性。

該院有8名病人服務助理被列為密切接觸者，其中一人初步陽性，李立業說，住映葵樓的病人服務助理本月20日晚上曾在茶水間與於產前病房工作的病人服務助理聊天，其間前者沒戴口罩，後者則有戴口罩，產前病房工作的病人服務助理昨同樣驗出初步陽性。李立業說，共52名病人列為其他接觸者，當中20名仍留醫病人驗出陰性，另有33名職員被列為其他接觸者。

警隊居葵涌邨兩人中招

警隊最少兩名住葵涌邨的人員染疫。警務處昨在facebook稱，一名於荃灣政府合署工作、駐守人事部人事服務及職員關係科的32歲女文職人員初陽，住逸葵樓；一名駐守荃灣警區刑事調查隊的26歲男警驗出初陽，住映葵樓，二人最後上班日均為1月20日。

此外，一名前日確認陽性的48歲逸葵樓女居民在大窩口邨做保安，曾到富強樓、富民樓和富邦樓，其中富強樓一名81歲女子昨證實陽性，列作源頭不明個案，她已打3針科興，平日通常在附近買餸，有與保安打招呼，1月18日發燒，向私家醫生求醫，1月20日再到急症室驗出陽性，Ct值（病毒數值）為17，即病毒量高。

大窩口邨昨有另一宗初陽，患者是住富德樓18歲女生，就讀地利亞修女紀念學校（吉利徑），並非之前出現確診的百老匯分校。

昨日另一宗源頭不明是住南昌街的40歲地盤工（第13,132宗），衛生防護中心表示，患者病毒基因與涉檢疫酒店群組的46歲巴裔婦（第13,045宗）一樣，要調查如何傳播。

（新冠疫情）