鳳德公園一帶污水陽性 居民恐變逸葵冒雨檢測

可蔭安老院228院友上門檢測

嗇色園表示，院方昨已安排228名在可蔭護理安老院居住的長者上門檢測，10多名正住醫院及外宿院友，將由醫院及家屬協助安排，正外宿院友沒到過鳳德公園。安老院自本月7日政府收緊措施後已禁院友自行外出，院內亦沒長者現病徵。社署回覆，昨已安排檢測隊到嗇色園可蔭護理安老院為226名院友檢測。

黃大仙廣場的流動檢測站昨午約1時有逾百人排隊等候檢測，傍晚人龍再度延長。昨中午下微雨，29歲李小姐與父母同住豪苑第三座，昨得悉屋苑納入強檢後，未及準備雨具便與家人匆忙趕到廣場。她慨嘆「好緊張、好大鑊」，擔心豪苑若有隱形患者會變逸葵樓翻版，希望盡早檢測求安心。

豪苑第三座鄰近鳳德公園，李小姐稱公園人流以附近居民為主，較少外人前往，居民會穿過公園前往慈雲山或鑽石山一帶，亦有長者到公園做運動，不過公園晚上11時便關閉，她估計不會有露宿者使用園內公廁。

記者昨早11時到鳳德公園，公園人流疏落，有長者聊天及做運動，但有長者無戴口罩，亦有人把口罩拉至下巴。

附近有壽司郎 酒樓常坐滿長者

豪苑樓下則為馬會及酒樓，亦有兩間小型商場，內有壽司郎。吳女士因每逢周末均到酒樓飲茶而到場檢測，她稱兩間酒樓周末幾近坐滿，八成顧客為長者。任職喉管技工、住豪苑的任先生昨亦來檢測，他說豪苑有30多年樓齡，據他觀察屋苑喉管設U形隔氣，故不太擔心染疫。

（新冠疫情）