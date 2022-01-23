林鄭認初四難大放寬 研疫苗氣泡 飲食界盼恢復早段晚市助谷針

稱全民檢測影響大 資源應放「最有功效」地方

今次社區爆發再引起全民檢測討論，林鄭月娥表示，若全民檢測須配合禁足，不能全區人強檢又「周圍走」，但要全民檢測要全港700多萬人一起禁足，「大家可以想像影響有幾大」，即使若全九龍西居民被禁足5天或24小時，已是非常大行動，居民日常生活如何安排，「呢個常識問題」。她說「能力唔係無限」，當能力有限時就應將力量放在最有功效地方，即是專注出現風險的地方，包括檢測中有初步陽性、污水檢測現陽性等。

熟悉政府檢測運作人士表示，現檢測以風險為本，如發現更多具風險地方，可擴封區強制檢測範圍，但若全民檢測或會攤薄檢測資源，令最有風險的人未必可最先檢測，檢測策略須考慮有效運用資源。

許樹昌：Omicron Delta兩戰線 應推在家工作

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨晨於《政經星期六》表示，由於香港出現「兩條戰線」，包括Omicron變異病毒株及倉鼠群組引起的Delta個案，加上葵涌邨爆發，相信需要時間搞清楚社區會否擴散，年初四「相信無可能可以放寬社交距離措施」。他認為，目前應減低市區人流，私人企業盡量應安排員工居家工作，農曆新年期間應避免參加大型活動及跨家庭拜年。

林鄭月娥昨傍晚在記者會被問初四有否機會放寬社交距離措施時說：「現在的社交距離措施一共28日，結束之前能有大幅度的放寬機會是比較微。」她又說「不想今天（昨天）這樣講，我們日日都會檢視」，又稱就算不「百分百」放寬，可能可以利用不同方式，例如疫苗氣泡放寬，會就此認真討論並適時公布。

稻苗學會主席徐汶緯認為，農曆正月是餐飲業界「超級黃金檔期」，家庭及公司開年飯、工商社團春茗都集中於正月。他又稱，中式酒樓在農曆新年的菜式也會用上較名貴食材，故單價亦比較高。他說，不少業界訂了這些食材，卻失去這批生意，業界保守估計損失過百億。

徐汶緯說，若政府真的要延長社交距離措施，盼能盡早公布，特首早前解釋對表列處所的援助是以停業28日計算，「畀錢嘅永遠覺得畀好多，收錢嘅永遠覺得好少，但理性想，單單餐飲業界損失過百億，你補貼所有行業淨係得40億，大家都會想像到個圖畫係點」。他又希望政府就算未能在年初四全面放寬措施，也能逐步因應疫苗氣泡放寬，「例如C類餐廳做到（晚上）7點、D類做到9點可唔可以？一方面可以畀業界有少少生存空間，另一方面都可以做到誘因，鼓勵市民接種疫苗」。

明報記者

（新冠疫情）