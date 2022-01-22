未打針教員下月禁回校 視無理缺勤

稱小學生打針屬鼓勵性質 不掛鈎復課

小學及幼稚園已停止面授課堂，中學最遲下周一亦要暫停。被問到當局是否低估Omicron傳播力，蔡說每次決定停課均與專家溝通，而近兩年疫情不時影響學生學習，若疫情風險不大，當局也想保持學生正常學習生活。5至11歲兒童即日起可接種科興疫苗，至於小學日後能否參考中學做法，即教職員及學生分別七成人打針就可上全日課，蔡說接種疫苗計劃屬鼓勵性質，非與復課掛鈎。

樹仁提前放假 中大採混合教學

另外，樹仁大學昨宣布鑑於疫情趨嚴峻，決定提前在下周一開始農曆新年假期，直至原定的下月7日結束。中大昨表示，下周一起除小部分實習、工作室等課堂及預定之考試，所有課堂實施網課及面授課堂即時並行的混合教學模式，惟學生仍可親身出席課堂。

本報昨向其餘7間資助大學查詢會否提早放農曆年假或更改課堂安排，相關大學均回覆稱維持早前就疫情做出的教學安排。

（新冠疫情）