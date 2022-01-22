邵家輝倡兒童未言拒即「默許接種」 鄧飛憂反彈無助谷針

兒童打科興首日 共接種630劑

計劃接種科興疫苗的5至11歲兒童，經預約後可到3間社區疫苗接種中心及5間學生健康服務中心等打針。提供有關服務的官涌體育館社區疫苗接種中心的醫務總監郭寶賢表示，該中心未來數天整體預約額滿，而當局昨日才開放5至11歲兒童預約打針，估計家長未趕得及為子女預約。當局將安排外展隊到校為學生接種新冠疫苗，學校亦可以團體預約形式安排學生到接種中心打針。郭說以他所知，約800間學校對外展服務有興趣。

官涌承辦商：800校有興趣外展

邵家輝昨在立法會《2021年預防及控制疾病（使用疫苗）（修訂）規例》小組委員會稱，現時兒童接種新冠疫苗比率很低，建議當局派員到學校為5至11歲學生打針，並採用「默許機制」，「除非學生抗拒不打（針），否則都要他打」，「不要再拖長（時間）讓他考慮打不打」。本身是中學校長的選委會界別議員鄧飛對該建議有保留，稱有關做法在小學界反應兩極；又說若實施默許機制，將有大批家長寫信予學校反對子女接種疫苗，認為該機制「對小學家長無實質意義」。他說家長擔心子女打針後出事，促當局加強向小學家長宣傳打針。

另外，食衛局副局長徐德義在會上表示，當局已開始與廠商商討採購新一代新冠疫苗，以規劃下一輪疫苗接種計劃。

大學研究倡補針打mRNA

本港及世界多國均鼓勵民眾接種新冠疫苗第三針加強劑，香港大學與中文大學的研究團隊指出，接種mRNA（信使核糖核酸）疫苗作為加強劑，抗體水平足以抵禦Omicron變種病毒。團隊發現，在25名接種復必泰疫苗作為加強劑的人，逾八成抗體水平足以抵禦Omicron；分別30名接種3劑科興疫苗和早前曾受感染者當中，僅3%誘發足夠抗體水平。團隊建議面對Omicron疫情的國家和地區，考慮以mRNA疫苗作為加強劑。研究成果已於學術期刊《自然醫學》發表。

（新冠疫情）