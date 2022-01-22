Little Boss群組增5宗 6寵物店環境樣本陽性

昨日新增的5宗與Little Boss相關的陽性個案，包括一名1月11日到銅鑼灣分店買倉鼠的30歲女子（第13120宗），她在檢疫中心驗出陽性；另一名1月4日在旺角分店買倉鼠的23歲女子亦證實陽性。

最先確診婦 兩家人染疫

此外，Little Boss最先確診的67歲女顧客（第13059宗），其女兒於1月8日到銅鑼灣分店買倉鼠，67歲媽媽之後陪女兒到該店買倉鼠食物及換籠，38歲女兒昨證實為陽性（第13118宗），他們的另一名42歲同住男家人亦證實為陽性（第13123宗）。

衛生防護中心前晚深夜稱，在31間寵物店及有關貨倉採集共604個環境樣本，除了日前已公布的銅鑼灣Little Boss，再發現4間寵物店共7個環境樣本呈陽性，包括I Love Rabbit位於元朗教育路和銅鑼灣利園山道兩間分店，以及Little Boss位於旺角通菜街187號和通菜街142至146號啟運大廈兩間分店，中心稱不排除是受感染寵物導致環境樣本陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，陽性樣本主要採集自寵物籠，漁護署另有採集動物樣本化驗。

續有義工勸阻交倉鼠 警登記資料

日前漁護署「強烈建議」市民交出12月22日或之後購買的倉鼠，昨日繼續有數名義工到食環署的新界南動物管理中心，勸喻市民不要棄養倉鼠及把倉鼠交給他們。據now新聞台，昨有數名警員到場，亦有義工被登記身分證資料。

警方回覆本報稱，因應前日接獲報案稱田心多石徑9號對開位置有十多人聚集並滋擾途人，警方前日已提醒在場者要遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；警方昨派員巡邏上址，確保公共安全及秩序。

I Love Rabbit兩倉鼠樣本陽性

漁護署昨晚稱，繼日前在Little Boss銅鑼灣分店和大埔倉庫將1213隻動物人道處理後，截至昨午4時已將全港其他可售倉鼠寵物店的1299隻倉鼠人道處理。另一方面，截至昨午4時，漁護署接收了77隻由蓄養人放棄飼養的倉鼠，其中71隻已採樣，檢測未完成，69隻已人道處理，另有兩隻自然死亡。

署方又稱，除在銅鑼灣Little Boss發現有7個倉鼠樣本陽性，1月19日在銅鑼灣I Love Rabbit集團的寵物店採集49個倉鼠樣本，其中兩樣本驗出陽性。

（新冠疫情）