筏可多宗初陽涉3班 疑校內爆疫 寵物店群組翁同場茶客中招 或廁所傳播

兩人坐枱距離遠過望月樓個案

一名常在香港仔中心三期龍薈飲茶的82歲老翁昨證實陽性（第13110宗），衛生防護中心前日稱，早前染疫、妻女曾到銅鑼灣Little Boss的73歲男子（第13073宗），亦到過龍薈。中心昨補充，據安心出行紀錄，發現82歲老翁和73歲男子有一日曾同一時段在龍薈用膳，其中一人在下午1時多到2時多，另一人則於下午1時至3時，但他們分別坐在13號枱和123號枱，相隔距離較望月樓的個案更遠。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，不知兩名食客實際相隔多遠、中間有否屏風阻隔等，昨已派人到龍薈調查。她說，龍薈兩名染疫食客都是男性，他們用膳期間都去過洗手間，懷疑二人在洗手間相遇而傳染。

龍薈停業14日 籲顧客檢測

張竹君說，龍薈員工要檢疫，並要停業14日，又呼籲經常到龍薈飲茶的人檢測。

至於香港海景絲麗酒店相關群組，除了葵涌邨，其他傳播鏈亦繼續有傳播，其中已屬該群組第五代個案、住東涌映灣園2期映濤軒7座的兩兄弟就讀佛教筏可紀念中學，兄弟其中一人的14歲女同學昨證實陽性（第13114宗），學校另有多宗初步陽性個案，涉及2B、3B和4B班，部分個案和最初染疫的兩兄弟不同班，暫沒教師染疫。張竹君稱，懷疑該校出現傳播，染疫個案的同班同學要檢疫。

美孚傳播鏈空姐群組各增一宗

另一疫校美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）的傳播鏈亦正伸延，日前染疫、住東涌映灣園1期賞濤軒1座的16歲男學生有一名46歲女家人（第13121宗）昨證實陽性。

此外，上月底出現首宗個案的北角女機艙服務員群組昨日再有新增個案，是一名1月10日已確認染疫的按摩店職員（第12960宗）的63歲男家人（第13108宗）。

明報記者

（新冠疫情）