遲報曾到逸葵樓拾荒 巴籍婦丈夫行蹤說法不一

前稱綠葵樓取匙

後稱進沒上鎖垃圾房拾荒

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，男患者供辭「有些分別」，「有時就話去拎鎖匙，有時就話見到無人入去（垃圾房），開咗門就入去」， 其傳染期內曾去哪些地方，並不太清晰。

本報記者昨日所見，逸葵樓及綠葵樓各設兩間「垃圾及物料回收房」（下稱垃圾房），當中各有一間沒上鎖；芊葵樓則有一間垃圾房，並已上鎖。在無上鎖的逸葵樓垃圾房內，牆上掛有多件衣物及手套，地下有多個尼龍袋及黑色膠袋，並有雪櫃及電飯煲。有在逸葵樓工作的清潔工表示，該房主要為員工休息室，據她了解平日會上鎖，工友大多在內休息、聊天或進食，不清楚為何有確診者可進入。至於在綠葵樓沒上鎖垃圾房內，則有戴口罩的清潔工在洗衣服。

清潔工：垃圾房平日會上鎖

被問涉事垃圾房是否沒上鎖、平時由誰負責保存鎖匙、將如何跟進事件，房屋署截稿前未有回覆。

（新冠疫情）