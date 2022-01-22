議員批遲封逸葵樓 「一晚不能動員百多人？」

陳曼琪將提案人大 請中央助全民強檢

另外，身兼全國人大的立法會選委會界別議員陳曼琪表示，將向全國人大常委會提交閉會建議，請求中央協助本港強制全民檢測。民建聯和工聯會亦促請政府採取小區強制檢測措施。

政府專家顧問袁國勇前晚視察逸葵樓後，表示當局無力即晚安排居家隔離，林哲玄批評此理由令人失望，他質疑，為圍封居民提供物資只需額外百多人，「政府是否不能在一晚動員百多人？」林稱不理解當局決定是否圍封的準則，「為什麼16個（確診）不圍封，20個就圍封？若是19個封唔封呢？好似有點難用常理理解」。他說若當局前晚認為風險未達要圍封的程度，「咁我無話可說，因為我唔係專家」，但他同意政府應圍封逸葵樓5天，稱若圍封3天有可能走漏確診者。

陳凱欣質疑準備時間過長

陳恒鑌：民政局一直等衛生當局指示

陳凱欣表示，政府專家顧問袁國勇前晚稱逸葵樓住戶翌日早上外出時須持陰性檢測結果，然而昨早大廈如無掩雞籠，她又質疑當局要花一整天準備圍封時間太長，稱當局應及早調配其他地區的民政事務總署職員、地區組織等，盡早圍封。她批評，政府官員未能解釋昨早至圍封期間的「時差缺口」，政府內部發生何事，「若因此在未來一星期再產生傳播鏈，責任誰負？」

民建聯陳恒鑌表示，據他了解，民政事務局對圍封的準備工作早已就緒，一直等待衛生當局指示，而衛生署最終決定等待昨日的強制檢測結果，視乎是否有更多確診個案來定奪圍封與否。陳恒鑌稱，邨內18座大廈的居民共用同一街市、商場和巴士總站，接觸非常緊密，促請政府在葵涌邨採取小區強制檢測。

工聯會麥美娟則表示，政府專家顧問袁國勇和許樹昌的說法有別，批評政府資訊混亂，她促請政府增加區內的檢測點和流動檢測站。

據了解，政府昨日向各部門徵召人手協助圍封工作，部門要交出指定數目的人員，部分人要到場負責收集樣本，有部分屬義工性質，亦有個別部門稱協助執行圍封的人員可獲時薪200元，有公營部門要抽籤「交人」。

當局稱按規模人手調派支援

政府發言人回應稱，在考慮個別行動實際規模和人手需要後，會適當調派政策局和部門人員提供支援，若公務員要在規定工時外工作，會有逾時補償。

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