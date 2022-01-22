許樹昌認同美孚站擦肩傳播推斷 蕭傑恒質疑 指或有「第三者」

稱飛沫小於5微米可傳播

許樹昌倡加戴布口罩

染疫者在港鐵出口傳播病毒說法惹爭議，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會再解釋，幼稚園教師及染疫中學生並非在地鐵站隧道內有「9秒接觸」，而是中心從閉路電視看到，當學生出去9秒後教師便進入，「中間可能擦身而過，哪兒相處了多久比較難估計，因我們看不到隧道入面情况，有機會隧道出面都不一定」，但由於暫時找不到3人有其他緊密接觸，「這個是我們唯一找到有機會大家撞到的地方」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台《在晴朗的一天出發》中指出，幼稚園教師與兩個染疫中學生的基因排序「100% perfect match」，而美孚港鐵站A出口是目前唯一知道彼此接觸的機會，認為肯定病毒傳播在9秒內發生，「就算只是迎面而過，都是一個接觸」。他推測由於外科口罩只能防止大粒飛沫，假如飛沫小於5微米，仍可以經過外科口罩傳播，另外也有可能在口罩兩側空隙傳染、飛沫污染口罩表面傳染或飛沫進入眼睛而傳染。

許樹昌建議市民可佩戴外科口罩外加布口罩，另外也可戴平光眼鏡保護眼睛免受飛沫傳染。

蕭：如這麼厲害 車廂危機更大

不過，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台《千禧年代》提出，美孚站A出口隧道未必是最終傳播途徑，「如果這麼厲害，隧道已經感染到，車廂危機可能更大」。他推測病毒在九龍西可能已經種下很多傳播鏈，「最確實傳播途徑可能未浮出來」，認為有可能透過未確診的第三者傳播。

（新冠疫情）