前醫局總裁促控疫顧及民生 盡快推嚴謹疫苗氣泡 梁栢賢：「清零」近不切實際 倡開處所谷針

指減低重症為全球控疫趨勢

疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook表示，社區爆發Omicron，清零相信很難實踐，近乎不切實際，建議盡快制訂嚴謹疫苗氣泡方案，重開處所，鼓勵市民接種，先為上策。

梁栢賢又稱，雖然不可防止疫情擴散，但可防止大爆發和減低重症人數，避免拖垮醫療系統。他說在控疫同時，也要照顧經濟和市民生計，「這都是全球控疫趨勢！政府應該好好考慮！」

袁國勇：倘追蹤力落後疫情

要考慮其他可能性

港大微生物學系講座教授袁國勇前晚巡視逸葵樓後，被問追蹤工作是否已追不上病毒傳播速度，他說去年已向政府表示需要近2000名人手做追蹤工作，當時已調派不少紀律部隊人員，相信經過今次事件後，政府會增加大量人手，以作多層接觸者追蹤，「希望能夠同Omicron傳播速度打到平手」。他認為本港仍有機會回去「動態清零的狀態」，「這個是最好的希望啦」，但若追蹤能力無法超越Omicron病毒的發展速度，「我們真是要考慮其他可能性」，形容香港「已經去到一個階段是幾困難」。不過他強調不會灰心，仍覺得應盡力追蹤及強檢，希望起碼將感染個案及死亡數字減至最低。

許樹昌：遲早考慮共存政策

前提高危組別接種

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台節目《在晴朗的一天出發》被問到，如本港接種率達九成，是否要開始思考「與病毒共存」，他認同「遲早會」考慮共存政策，但大前提要所有高危組別都接種疫苗，「現在70歲以上接種兩針比率仍然低」、「一定要高危群組接種疫苗，有時間打埋第三針，到時候感染了都是輕症，不會搞到醫療系統崩潰」。

明報記者

（新冠疫情）