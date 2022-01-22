住客未檢測趕購糧 傍晚有人拖篋走

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨晨在商台《在晴朗的一天出發》表示，不排除有居民「今日陰性，明日陽性」，假如讓這批人上班，在社區游走會有風險，認為逸葵樓應封3日，「既然平時都會全座撤離，應該真的跟這個一樣嚴格」。他稱為2000多人提供物資「應該不是完全沒可能」，估計政府無人手處理，故前日無封樓。

有居民撐禁足 「長痛不如短痛」

衛生防護中心前晚公布昨日會要求逸葵樓居民檢測，該廈兩個出口都貼有「今日要檢測」告示，昨晨9時啟用的檢測站設於其中一個出口附近的球場，早上11時起人龍不斷，至下午約4時仍有百多人排滿球場。逸葵樓居民林女士昨午沒檢測便出外購物，她稱不清楚要先採樣，離開時亦沒人提醒要先做檢測。

居於逸葵樓28樓的黃氏夫婦昨早約10時檢測，他們形容大廈可自出自入，無人檢查檢測紀錄。黃先生擔心昨早安排混亂，「擺到明有人走甩咗」，擔心已走漏陽性個案進入社區。黃太支持禁足3天，認同長痛不如短痛，不希望大廈持續爆發。

有居民憂心得出外時穿雨衣，有母親帶備「消毒槍」在樓下等候接受檢測的兒子，準備噴灑消毒劑後才上樓。住客潘先生表示擔心也沒用，不會跟從呼籲戴兩個口罩，因為太侷促。

超市食物掃清光 夫婦染髮解悶

昨午傳出封樓消息後，不少居民湧往超市，其中何氏夫婦花了500元買蛋、肉及蔬果等。何太稱早有心理準備要家居隔離，稱留家抗疫屬公民責任。她形容隔離「喺屋企你眼望我眼」，故買了多盒染髮劑，打算在家染髮解悶。

昨午6時才去超市的居民梁先生來遲一步，他說即食麵及急凍點心等幾近被掃清，只買到一兩包。他稱若政府認為逸葵樓疫情嚴峻，應一早圍封隔離，「呢幾日已做了幾次檢測，𠵱家又要隔離再做，好麻煩」。居民饒生批評當局朝令夕改，他昨午5時多下班，趕不及儲糧。他自言有高血壓，下周二要覆診，未知能否延期。

（新冠疫情）