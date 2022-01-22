逸葵各層工作 居映葵 清潔工料為超級傳播者

清潔工曾接觸染疫拾荒漢

逸葵樓前晚有15名居民及1名保安陽性或初步陽性，昨增至20人，當中染疫居民來自12層共13個單位，分佈9個坐向。逸葵樓一名保安初步陽性，其在葵涌邨不同大廈當替工，早前封區檢測當日在逸葵樓工作，本身住青衣長安邨安濤樓。

曾到映葵樓清潔工同層 女童中招

逸葵樓一名清潔工初步陽性，平日到每層清潔及倒垃圾，住同邨映葵樓14樓。一名常到映葵樓14樓祖母寓所的2歲女童初步陽性，涉事單位與清潔工寓所非相鄰，女童本身住荃灣綠楊新邨。

個案追蹤辦公室追查揭發巴籍婦的丈夫（第13,064宗）本月13日曾到逸葵樓垃圾站拾荒。衛生防護中心總監徐樂堅說，男患者當時曾與上述初陽清潔工接觸並傳染她，清潔工會到大廈不同層工作，不排除她在不同層接觸居民，導致人與人之間傳播。徐形容這明顯是一名「超級傳播者」游走不同層將病毒傳播，相信清潔工本月16日至18日最具傳染力，19日發現部分個案，料居民會陸續病發。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮前晚稱，逸葵樓最先確診的79歲翁及曾到逸葵樓探望外祖母的1歲嬰驗出Omicron「BA.2」，與巴籍婦一樣。昨多6名相關染疫者驗出疑似Omicron。

拾荒漢曾南昌街擺攤 居同街地盤工初陽

本港昨新增24宗陽性個案，其中兩宗源頭不明，為日前公布初陽的24歲社工助理及在觀塘當售賣員的37歲男子；另逾20宗初陽，當中住南昌街35至37號、已打兩針復必泰的40歲男地盤工感染源頭未明。地盤工本月19日最後上班，翌日出現病徵並到公院求醫，16日放假時曾逛旺角花園街。他有時到梨木樹象山邨邨口地盤工作，6至7名同事須檢疫，他另曾到天水圍泳池地盤工作，平時駕電單車上下班。巴籍婦丈夫曾到南昌街擺賣拾荒物品，當局稱有待基因排序分析，檢視地盤工染疫是否與在南昌街逗留的人相關。

食環署職員昨午約4時許到達南昌街、大南街及基隆街，要求擺攤者於4小時內移除阻街物，並向南亞裔人派多國語言的單張。

（新冠疫情）