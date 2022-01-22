自出自入半天後 逸葵樓封5日 增至20宗 2700人居家隔離 梁子超批政府反應慢

據了解，特首林鄭月娥昨晨緊急召開跨部門會議為封樓拍板。有知情人士表示，若早一晚圍封當然好，但昨晚圍封仍合適。他透露要多一天為封樓動員，逸葵樓行動由房署官員任指揮，該部門動員較慢，甚至昨沒有人確認外出的居民有無檢測，並不理想，以致人人可自出自入，反映「政府整體抗疫意志不夠堅定」。

有知情者稱房署動員較慢

衛生防護中心前晚公布逸葵樓爆疫時，曾表示昨晨安排居民檢測後可外出，但無檢測的居民至昨傍晚一直可自出自入。直至昨傍晚約6時，陳肇始宣布逸葵樓「原址圍封」，呼籲居民勿離開住所，下班後如常回家；亦盼僱主理解，不要扣糧。

港大微生物學系講座教授袁國勇前晚到場視察後稱檢疫設施不足以處理全部逸葵樓居民。據政府疫情網，至昨晨9時有2294單位可即時使用。陳肇始昨稱，過往有確診大廈出現垂直傳播、喉管等樓宇結構問題，有傳播風險，居民才需撤離，而袁國勇視察後確定逸葵樓沒樓宇結構問題，因此「原址圍封」是最合適做法。

陳肇始：沒結構問題 原址圍封最適合

對於逸葵樓須圍封5天，衛生防護中心總監徐樂堅解釋，涉檢疫酒店群組巴基斯坦籍婦人的丈夫於本月13日到逸葵樓垃圾收集站，曾接觸一名清潔工人，清潔工料屬超級傳播者，估計本月16至18日最具傳染性，而Omicron的傳播期為3至5天，早前已於本月19日發現部分個案，相信陸續會再有個案，因此決定封樓5天。

房署助理署長（屋邨管理）陸子慧稱，臨時採樣站今起會於日間運作，讓居民有更多時間檢測；亦會安排派送早、午、晚三餐的餐盒到單位。若有醫療、覆診等需要，居民可向衛生署在大廈外設立的崗位查詢。房署設熱線3617 9201及2427 9006，社署亦會為受影響居民提供協助。

梁卓偉對自出自入愕然 「難說服同一尺度」

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，若有人問他，他認為「完全第一時間要居家圍封檢疫」。他對逸葵樓居民不用等檢測結果可自出自入感愕然，質疑如何說服市民當局用同一公共衛生尺度做決定，一方面「人道處理」2000隻疑驗Delta病毒的倉鼠，一方面逾2000名有可能感染Omicron的居民可繼續在社區活動。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，逸葵樓明顯存在風險，前晚沒即封樓，不少人沒陰性結果便返工返學，構成病毒擴散風險，批評政府最初決定「有些問題」，反應太慢及「搖擺咗」。他說Omicron傳播力非常高，控疫「一定要跑得快過病毒」。他認為最初找到大廈數名住客陽性時，應即安排封區數日強檢。他認為封樓5日未必夠截斷傳播鏈，若未來數日持續傳播，應考慮延長居家檢疫，甚至送居民入檢疫中心。

明報記者

（新冠疫情）

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