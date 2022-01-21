5歲起今可打科興 復必泰2‧9接受預約

【明報專訊】政府昨宣布，5至11歲兒童今起可接種科興疫苗，早上8時起接受預約；復必泰疫苗則下月9日起接受預約，設3間兒童社區疫苗接種中心。小學生開始接種新冠疫苗，津貼小學議會主席胡艷芬表示，小學與中學的情况有別，沒有很迫切需要將返全日實體課與接種率掛鈎；又認為全日課對家長而言未必是誘因，但若有雙職家長需要學校幫忙下午照顧子女，可探討供接種學生多一個選項。
津小議會：沒迫切掛鈎全日課
計劃接種科興疫苗的5至11歲兒童，經預約後今起可到社區疫苗接種中心、5間學生健康服務中心等打針；而接種復必泰，可到3間兒童社區疫苗接種中心，香港兒童醫院、圓洲角體育館2月16日起提供服務，港怡醫院則是2月24日（見表）。
政府稱，因應兒童接種復必泰疫苗需特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建議，接種兩劑之間應相隔12個星期。
外展到校 未知需否家長陪
政府昨稱學校可聯絡教育局安排外展隊到校為學生接種科興。胡艷芬稱，暫未知詳細運作，如外展隊到校，是否需家長陪同子女打疫苗，或可如注射流感針般毋須家長在場。她又鼓勵家長積極考慮帶子女接種，稱考慮到香港整體抗疫、專家意見，子女接種疫苗是有多一個保障。
2‧24起進校者須打一針
另外，政府早前宣布下月24日起擴大「疫苗氣泡」，教育局昨去信學校，稱除獲豁免人士外所有幼稚園、中小學和補習學校的教職員、提供服務人士訪客、到訪者（家長、義工）等，須出示已打一劑新冠疫苗的紀錄才可進校；未打針但獲豁免者須3天一檢，必須屬於非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子檢測。