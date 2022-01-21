初陽八旬翁習慣龍薈早茶 寵物群組有人曾到上址

昨日20多宗初陽，當中不少屬本地感染，包括住香港仔中心港昌閣的82歲翁。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，老翁每早與妻子到龍薈飲早茶，而銅鑼灣Little Boss 67歲女顧客（第13,059宗）的73歲丈夫（第13,073宗）到過同一餐廳午膳，兩男均帶有L452R，懷疑可能相關。翻查資料，73歲男患者住香港仔嘉隆苑嘉昇閣，病發前一日即本月16日曾到香港仔南寧街「龍薈」。

同帶L452R 防護中心疑相關

中心呼籲近期曾在上址飲早茶或午膳的食客盡快檢測，另稱香港仔有大廈污水樣本驗出陽性，20幢住宅大廈須強制檢測。

荃灣葵青兩不明初陽 1人病毒量高

另外兩宗源頭不明初步陽性個案涉荃灣及葵青區，包括在葵涌上班的24歲社工助理，住長沙灣邨長欣樓，本月17日不適，翌日檢測陽性，Ct值（病毒數值）20至22，即病毒量高。他本月10日曾去東涌東薈城星巴克，15日至16日與朋友到恆豐酒店「staycation（住宿度假）」。另一37歲男子住荃灣名逸居1座，在觀塘做售賣員，曾去荃灣牛奶冰室及海逸皇宮等。

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