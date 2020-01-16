袁國勇：極可能倉鼠傳人 二代傳播 Little Boss同集團分店顧客初陽 鼠籠陽性

涉旺角I Love Rabbit 未知其他動物數目

昨初步陽性個案中，包括一名上周二曾到銅鑼灣Little Boss買倉鼠的30歲女子；以及曾到旺角I Love Rabbit的顧客；元朗I Love Rabbit另有倉鼠籠驗出陽性，兩間I Love Rabbit職員要檢疫。衛生防護中心稱，I Love Rabbit有售倉鼠，但不掌握其他動物數目。

無接觸倉鼠男生 病毒基因有異

張竹君：或不同動物感染

至於昨新增陽性個案，包括染Delta的17歲聖若瑟英文中學男生，他沒去過Little Boss，亦沒接觸倉鼠。衛生防護中心稱，全基因分析顯示，他與銅鑼灣Little Boss售貨員（第13,047宗）的病毒基因不同；店售貨員和女顧客（第13,059宗）的病毒基因相差4個SNP（單核苷酸多態性），而顧客及其夫（第13,073宗）的病毒基因則一樣。

中心傳染病處主任張竹君表示，情况反映病毒經動物傳人的風險增加。她又稱，人傳人的病毒基因會較接近；若動物受感染，同一批動物病毒基因分析未必一樣，認為有可能是不同動物感染不同人，兩人病毒基因因而有可能不同。

潘烈文料店員倉鼠病毒同源頭

港大公共衛生學院教授潘烈文昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，Little Boss員工染Delta，好大可能是由倉鼠傳人。他說，香港自去年11月底起沒社區傳播迹象，寵物店員工無外遊，但店內倉鼠及倉鼠倉庫驗出Delta，感染者及倉鼠的病毒基因排序相似，有證據顯示是同一源頭。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，17歲男生及Little Boss店員同樣帶Delta AY.127病毒，但有17個基因突變不同，反映兩人之間一定並非互相傳染，而是分別接觸病毒，可能是不同倉鼠傳人，但尚待港大對倉鼠的病毒基因分析。雖然男生無接觸倉鼠，但不知他的朋友有否接觸。

袁國勇昨日稱，有充分理由相信這種可能來自倉鼠的Delta病毒由動物傳人的可能極大，而寵物店料已出現第二代傳播。袁國勇解釋，確診17歲男生沒到過Little Boss，亦沒有飼養倉鼠，這病毒可能已導致另一個傳播鏈。

Little Boss及I Love Rabbit昨發聲明，稱小動物從原產地荷蘭出口，離境前必先經當地獸醫健康檢查，抵港時漁護署核准才運到公司。對於小動物須被「人道處理」，表示萬分傷感與無奈，但為防疫只能遵從衛生防護中心判斷，呼籲寵物飼主勿隨意拋棄生命。

有人阻撓交倉鼠 漁署報警

漁護署昨晚稱，截至昨天，新界南動物管理中心共已接收68隻倉鼠。漁護署亦證實，有人在新界南動物管理中心外阻礙市民交出倉鼠，及接收市民原擬交予漁護署的倉鼠，署方已就事件報警，並譴責有關行為，要求他們立即停止這些行為，並交回已取走的倉鼠。

明報記者

（新冠疫情）