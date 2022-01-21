檢疫酒店群組傳6代42人 超望月樓 差9秒出入 幼師疑美孚站遇患者中招

梁子超質疑 料曾接觸隱形患者

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，女教師未必在9秒間感染Omicron。他推斷，兩名染疫的地利亞學生帶有的病毒或殘留在隧道空氣中，女教師穿過隧道的1至2分鐘期間，可能會吸入帶病毒空氣染疫。他解釋，隧道換氣普遍較慢，即使有抽風機，也只能慢慢稀釋病毒量。不過，他認為女教師因進出港鐵站染疫的可能不大，不排除美孚有未發現的患者曾接觸女教師，從而傳播病毒。

油麻地香港海景絲麗酒店出現檢疫者交叉感染，43歲巴基斯坦籍婦（第13,045宗）檢疫後將病毒帶到社區。由傳染婦人的檢疫者起計，群組累計42人，涉6代感染（見圖）；婦人本月10日回到社區後的11日內，傳播鏈涉及至少39人，最新涉葵涌邨逸葵樓爆發共16人，已超越由免檢疫國泰空少引發、至今有16宗個案的望月樓群組。

教師父母友人染疫 地利亞多兩確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，住美孚新邨3期、即爆疫的美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）樓上的26歲女教師乘港鐵上班，中心翻看出入口閉路電視片段，發現她上周五（14日）曾與巴籍婦的兩名染疫兒子，約9秒內先後進出美孚港鐵站A出口的隧道，懷疑因此受感染，而3人當時均有戴好口罩，無直接接觸，隧道亦有鐵欄分隔進出市民。

曾與女教師共膳、在K11 Musea工作的28歲男友人昨已確診，女教師的父母亦驗出初步陽性。另外，美孚地利亞學校的58歲、2E班女教師，及1O班男生昨亦確診，張竹君表示暫未見該名男生曾接觸學校其餘染疫者。

另外，巴籍婦16歲兒子同班男同學（第13,079宗）的14歲家人（第13091宗）驗出陽性；有三兄弟（第13097至13,099宗）到過該同班同學在東涌的住所食飯，亦確認陽性及確診。三兄弟中，有人讀佛教筏可紀念中學，其同班14歲女同學驗出初步陽性，全班師生須檢疫。

港鐵：清潔站內風機 安排自願檢測

港鐵昨表示，已加強美孚站的清潔及消毒，亦會清潔站內風機，同時在非行車時間在站內作深層清潔，另安排美孚站的車站同事及承辦商人員自願檢測。

（新冠疫情）