逸葵樓大爆發 無力隔離2500人 11層16確診 居民今早檢測後可離開

袁國勇勸喻居民勿離開，否則疫情會擴至全港社區。不過，衛生防護中心昨晚未開始強制扣檢居民，今早才安排檢測，居民採樣後仍可離開，直至驗出陽性才會被追蹤。

今次超級傳播最先確診是逸葵樓一名79歲男居民，入院照腸鏡後檢測發現陽性，之後非同層的53歲住客、國泰航空貨運站外判剷貨員確診。衛生防護中心昨午公布多5名住客初步陽性；另有到訪的1歲嬰確診（見表）。

有患者驗出「BA.2」後

巴籍婦丈夫稱曾到逸葵樓拾荒

防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨晚到場視察後表示，共發現16宗個案，15名居民分佈12個單位，一宗初陽為逸葵樓早更保安員，早上7時至下午3時工作，Ct值（病毒數值）36至37。

涉12不同坐向單位居民 保安同中招

歐表示，據理大基因分析結果，大廈最先確診79歲翁驗出Omicron「BA.2」，與疑在酒店檢疫期間感染的巴籍婦（第13045宗）病毒株相同，個案追蹤辦公室再追查兩群組有否關連，發現原來巴籍婦丈夫（第13064宗）早於本月13日曾到逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓垃圾房收集物件，再到南昌街街攤檔售賣，相信爆發與此個案有關。歐說轉售涉現金，會要求去過北河街附近4條街光顧小販者強制檢測。

港大微生學系講座教授袁國勇表示，涉事垃圾房沒上鎖，內有清潔工休息、傾談或進食，可能患者入垃圾房後傳染清潔工或保安，而清潔工及保安在大廈每層游走，經常「上上落落」。他相信大廈有超級傳播者出現，料本月13日傳入病毒，至16日「有好大爆發」。

袁國勇稱，大廈有很廣泛傳播，涉不同樓層及坐向，已檢視各層及升降機等，看不到有迹象顯示建築結構、空氣流動或喉管導致爆發，暫不認為須撤離，但形容此為「非常大的超級傳播」，會發限制與檢測公告要求居民每晚檢測，翌日有陰性結果才可外出上班或購物。他說會先觀察數日，再決定下一步行動，承認本港已無足夠檢疫中心，大廈涉2500名居民，當局暫亦沒足夠能力即晚安排家居隔離，因涉送飯等，「好多嘢做」。

指家居隔離涉送飯等「好多嘢做」

袁籲居民勿離開 將每晚檢測

袁國勇勸喻所有居民勿離開，否則容易將病毒帶到不同地方，又說如無足夠貼面口罩，應戴兩個口罩，他形容Omicron傳播力驚人，倘控制不好將傳至整個社區。他相信政府未來數日會盡快增加隔離設施，形容第五波疫情愈來愈嚴重，或要安排有效家居隔離，以應對凶險疫情。

昨增14宗陽性個案，有一宗源頭不明，本周累計出現3宗源頭不明個案。昨日20多宗初步陽性中，3宗未確定源頭，銅鑼灣寵物店Little Boss更疑現二代傳播。被問疫情是否失控，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午稱昨日有多宗確診，包括逸葵樓及與早前確診相關的個案，現時有大爆發風險，因不確定社區傳播鏈。

政府專家顧問許樹昌認為，現應盡量減社區人流，非緊急公務員應帶頭居家工作，私人企業才會跟隨。呼吸系統科專科醫生梁子超稱應再收緊社交距離措施，帶頭叫停不必要非緊急服務、推行在家工作等，減少社區人流及增加公眾危機感，否則追趕不上病毒傳播速度。

明報記者

（新冠疫情）

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