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2022年1月20日星期四
4宗源頭不明 沒接觸倉鼠男生疑染Delta 張竹君：社區數火頭 疫情趨嚴峻
美孚地利亞學校累計5個案 16歲男生傳親友波及3校
家長稱如「計時炸彈」 小主人字條告別倉鼠
專家：棄倉鼠或傳老鼠致爆發 漁署：逾1200小動物已「人道處理」
倉鼠「一家六口棄草叢邊」 團體一日收10棄養個案
陳肇始上月尾赴牙醫學會活動 食衛局：官方身分出席
獲批來港外傭兩年跌四成
富悅樓強檢‧同時落樓
深水埗8檢測點‧反應一般
深水埗8檢測點‧反應一般
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【明報專訊】（請看附圖）
（新冠疫情）
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4宗源頭不明 沒接觸倉鼠男生疑染Delta 張竹君：社區數火頭 疫情趨嚴峻
美孚地利亞學校累計5個案 16歲男生傳親友波及3校
家長稱如「計時炸彈」 小主人字條告別倉鼠
專家：棄倉鼠或傳老鼠致爆發 漁署：逾1200小動物已「人道處理」
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陳肇始上月尾赴牙醫學會活動 食衛局：官方身分出席
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