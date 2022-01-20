獲批來港外傭兩年跌四成

現時本港約有35萬名外傭。根據入境處數字，2020年7月至12月間，入境外傭人次共有逾1.93萬，2021年則有逾2.23萬外傭人次入境。羅致光在書面回覆提到，疫情期間入境處實行了一系列措施加快審批外傭工作簽證申請，包括改善工作流程、調配人手等，一般在收到全部文件後，最快兩周可完成審核，但政府沒備存外傭平均輪候來港時間。

被問到外傭檢疫設施難以預約，會否考慮以外傭取得來港工作簽證日期決定分配檢疫名額先後次序，羅致光表示，政府留意到有關建議，但當中涉及的行政安排複雜，例如安排聘用外傭的家庭遞交外傭工作簽證及疫苗紀錄、製作輪候名單、公布輪候次序、定期接受新登記及更新輪候名單等，造成的延誤會令更多等候來港工作的外傭受影響。

另外，羅致光稱，勞工處在2020年及2021年，分別接到290宗及396宗涉及外傭職業介紹所的投訴，該兩年分別有208宗及334宗投訴涉及違反實務守則、職業介紹所服務質素及職業介紹所涉嫌教唆外傭「跳工」。

（新冠疫情）