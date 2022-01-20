陳肇始上月尾赴牙醫學會活動 食衛局：官方身分出席

食衛局稱，陳肇始在12月31日的活動致辭時有提及最新疫情，包括當日政府在記者會公布首次發現Omicorn變種病毒株在本港傳播；而食衛局在當晚活動前已提醒主辦機構需嚴守防疫措施，包括影相時不要除口罩、不要敬酒。

改善竹篙灣管理 議員倡紀律部隊代短期工

另外，多名立法會議員昨日在議會上，關注竹篙灣檢疫中心的管理措施，有議員建議當局以紀律部隊代替中心內的短期前線員工。民建聯梁熙昨提出急切質詢，要求政府交代如何立即改善檢疫中心的預防感染措施及管理，避免檢疫中心工作人員受感染，令病毒流入社區。九龍西梁文廣稱，檢疫中心前線員工面對極大壓力，認為紀律部隊曾受訓練，可面對高壓環境，建議由他們代替目前的短期前線員工，與密切接觸者直接交流。

陳肇始未有正面回應梁文廣的建議，僅稱當局對環境、感染控制的要求嚴格，對前線員工有一定壓力，在增撥人手、處理檢疫中心大型進出的安排，當局會總結經驗，例如要否增加常設職員，在將來的大型行動協調做得更好，並在檢討後有一連串跟進工作。

（新冠疫情）