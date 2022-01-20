倉鼠「一家六口棄草叢邊」 團體一日收10棄養個案

陳小姐說，協會以往平均每周接到一至兩宗街邊棄養倉鼠個案，形容昨日棄養情况「恐怖」，並指有市民將「一家六口」的倉鼠棄置深水埗草叢邊，「如果咁都唔係棄養潮，我唔知點樣先係」。

同日收逾120棄養查詢 另有市民自發救鼠

協會同日收到逾120宗棄養查詢，當中有飼主把12月22日後購買的倉鼠棄養，但亦有人因家中長輩擔心出現鼠疫，故考慮棄養飼養已久的倉鼠。被問到街邊棄養數字急增原因，陳稱本港一直有市民因不想負擔高昂醫療費等而棄養倉鼠，但認為政府政策引起社會恐慌，令棄養數字急增。

自政府公布有關措施後，有網民發起拯救倉鼠行動。記者向社交群組「香港倉鼠交流團」及提供寄養倉鼠服務的社交媒體專頁「hkvxv」查詢街邊棄養倉鼠情况，兩者的負責人分別透露，截至昨午收到近40宗及20宗相關個案。有中學生得悉大埔及青衣區有人棄養倉鼠，自發成立「救救倉鼠關注組」，助有心人實時了解棄養倉鼠位置以提出協助。

業界：政府從未要求倉鼠檢測

政府另宣布全港可賣倉鼠的寵物店暫時停業，出售的倉鼠均要檢測及「人道處理」，店內其他細小動物須獲陰性檢測結果，店舖才能復業。香港寵物業商會副會長陳雅芝昨在港台《千禧年代》說，暫未知受影響店舖何時可復業，而停止進口倉鼠對業界造成龐大損失，「即使可以開門也不一定有貨賣」，業界正約見漁護署並爭取賠償。她稱，政府一直未要求進口倉鼠接受新冠病毒檢測，業界跟從指引卻蒙受損失，對此感到無辜。

漁護署長梁肇輝在同一節目回應，政府與業界有溝通，理解店舖除了倉鼠以外，同時會售賣其他動物及相關用品，停業對運作有影響，政府將檢視情况，再研究如何協助。

（新冠疫情）