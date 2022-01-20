專家：棄倉鼠或傳老鼠致爆發 漁署：逾1200小動物已「人道處理」

銅鑼灣寵物店Little Boss女店員日前確認陽性，67歲女子陪女兒光顧後亦染疫，其同住73歲丈夫昨由初陽轉為確診，該店及大埔倉庫有樣本對新冠病毒呈陽性，漁護署前日下「殺鼠令」，大規模「人道毁滅」倉鼠，另「強烈建議」市民交出上月22日或之後購買的倉鼠。署方昨晚回覆稱，已將銅鑼灣店及大埔倉庫內的動物作人道處理，包括930隻倉鼠、159隻兔子、81隻天竺鼠、38隻龍貓、3隻白老鼠及2隻金倉鼠，並預計本周內將全港35間可賣倉鼠的寵物店內倉鼠作人道處理。

張竹君籲市民勿棄養

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上呼籲市民切勿棄養倉鼠，稱在街上棄養或引起更多問題。她稱，本月7日後曾到該店接觸涉事店員的顧客較高危，正透過交易單據追蹤及安排檢疫，但部分以現金交易的人未必能找到，呼籲相關市民及早聯絡當局；至於大埔倉庫30多名員工則未有染疫個案，當局正做倉鼠相關基因分析，暫未有資料。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，市民棄置倉鼠，若倉鼠帶有病毒，有可能傳染其他動物如老鼠，或引起更多爆發。呼吸系統科專科醫生梁子超亦稱，若染疫倉鼠被棄置於社區，可能造成環境污染，高危者如長者或在未有為意下接觸及感染。

城大動物中心：人從寵物染疫風險極微

城大動物健康與福利中心昨天發聲明，稱人類從寵物感染新冠病毒風險微乎其微，僅在少數情况下飼養大量易受感染動物時，人類才可能被感染，若有相關個案，由於可能產生新變種病毒，因此須人道處理。該中心強調，市民對於家中個別動物無需擔憂，不應棄養倉鼠，指上月22日前購買的倉鼠不會有感染風險。

未令強制交鼠 田北辰質疑「唔湯唔水」

昨日立法會會議上，實政圓桌議員田北辰質疑，為何政府未有強制市民交出倉鼠，形容當局「強烈建議」市民交出倉鼠是「唔湯唔水」。食衛局長陳肇始回應稱，有關做法是想將風險減至最低，當然如有法律手段，是可強制，但市民對疫情都有責任，已開始有市民致電漁護署交出倉鼠。

漁護署長梁肇輝昨在港台《千禧年代》被問到，為何未確定倉鼠傳人已下「殺鼠令」，他指疫情嚴峻，全球每日有新發展，本港需採取穩妥措施切斷可能源頭，強調措施非一刀切，已找出高風險入口批次劃出界線。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，知道撲殺決定不受歡迎，自己亦接電郵「叫我去死」；但他強調按現有資料，相信倉鼠來港前已染疫及出現傳播，必須在短時間內取捨，認為人道毁滅是唯一選擇，希望市民諒解。

明報記者

（新冠疫情）