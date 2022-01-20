家長稱如「計時炸彈」 小主人字條告別倉鼠

漁署稱接200查詢 接收逾60倉鼠

漁護署昨晚回覆指，截至昨下午5時該署熱線共接獲200多宗電話查詢，管理中心接收60多隻倉鼠，均未進行新冠病毒測試及人道處理。

葉太周日（16日）與女兒到將軍澳「i love rabbit」購買倉鼠「倉倉」，在網上發現「倉倉」與涉事倉鼠屬同一批次、店舖與涉事寵物店共用位於大埔的倉庫；加上有專家指倉鼠感染新冠病毒後有潛伏期，形容「家中好像有一個計時炸彈」，擔心家人受感染，無奈下決定送走倉鼠。

葉太說，就讀小一的女兒明白交出「倉倉」後不會再見，遂將寫有「我愛倉倉」的字條放入籠中告別倉鼠。看着倉鼠在籠內活蹦亂跳，葉太形容「愈望到佢（倉鼠）就愈唔捨得」。

麥先生上月27日到Little Boss旺角店購買一隻倉鼠，命名為「肥仔」，他形容交出倉鼠心情無奈，稱不是所有倉鼠染疫，一刀切殺滅「有啲不人道」，建議最好為全部倉鼠檢測。他表示曾打算將「肥仔」交給義工，但購買時以信用卡付款，擔心政府日後翻查信用卡紀錄，若屆時未能提供倉鼠去向將有法律風險。麥說，交出倉鼠時須填寫棄養同意書、核對身分證及提交住址等個人資料。

另一飼主陳先生與家人商量後，稱為兩名小朋友健康着想「無謂博」，故送走倉鼠「可樂」及「雪碧」。陳又表示理解政府決定，認為措施原意是為市民着想。

（新冠疫情）