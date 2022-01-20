美孚地利亞學校累計5個案 16歲男生傳親友波及3校

上述12歲學生住深水埗富昌邨富悅樓，沒病徵，前日按強檢規定檢測揭發初陽。

曾監考教師、12歲非同級生初陽

巴籍婦的兩名染疫兒子就讀美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），其中16歲兒子3M班的同班16歲男同學（第13,079宗）驗出陽性，本月14日同一班房考試，沒直接接觸，30多名師生須檢疫。

同校58歲2E班女教師初步陽性，本月10、11及14日在校監考，當中有確診學生，但她沒與該學生有接觸，同場學生須檢疫。她住馬鞍山錦豐苑錦蓉閣A座，曾到新港城、馬鞍山街市及頌安商場街市買餸，及曾到鑽石山「古道中醫」，本月15日在九龍城逛街。

張竹君：試場傳播少見 待了解通風

被問師生均戴口罩，為何試場有爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱覺得奇怪，指一般考試很少人聊天或離位，以往數波疫情少見類似傳播；張竹君說，可能現時情况不再一樣，暫未知是否涉超級傳播，亦有待了解試場通風。

第13,079宗個案的14歲家人初步陽性，為香港管理專業協會李國寶中學3E班學生，住東涌映灣園1期賞濤軒1座，本月18日咳及頭痛，曾到東涌藍天海岸與朋友聊天，14日到東涌清真寺逗留25分鐘。另一初步陽性的大嶼山國際學校11歲男學生，本月15日到過第13,079宗個案的東涌家中用膳，其14及16歲哥哥初陽，讀佛教筏可紀念中學。

巴籍婦住所疑垂直傳播 樓上兩人確診

巴籍婦居住的大坑東邨東滿樓疑有垂直傳播，住樓上614室的42歲女子及3歲女兒昨確診。中心稱部分環境樣本驗出陽性，包括巴籍婦單位的洗手間去水位、洗手盆及抽氣扇。曾與巴籍婦在香港海景絲麗酒店檢疫的8歲女童亦確診。

（新冠疫情）