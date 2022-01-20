4宗源頭不明 沒接觸倉鼠男生疑染Delta 張竹君：社區數火頭 疫情趨嚴峻

深水埗污水陽性 憂隱形疫鏈籲檢測

政府昨晚稱，近日在深水埗一帶採集到污水陽性樣本，顯示污水內含一定病毒量，擔心社區正出現隱形傳播，可能令疫情更嚴峻。

昨增16宗陽性個案，7宗本地感染，有兩宗源頭不明，包括鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）26歲女教師，住美孚新邨3期、即爆疫的美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）樓上。中心會調查學之園女教師感染是否與地利亞學校群組有關（見另稿），包括曾否接觸染疫學生。幼園女教師屬疑似Omicron，共膳的28歲男友人初步陽性，他在K11 MUSEA 5樓工作，住荃灣恒麗園6座。

逸葵樓老翁照腸鏡揭陽性 3人檢疫

另一源頭不明個案為住葵涌邨逸葵樓的79歲老翁，本月18日氣促，同日到仁濟醫院照腸鏡，檢測驗出陽性。醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，病人入院時持有72小時陰性證明，惟現時醫院要求48小時陰性證明，不過當時沒發現他有明顯流行病學關聯，判斷風險相對低，為免延誤檢查，安排病人在負壓手術室檢查。一名醫生、一名護士及一名病人須檢疫。病人Ct值（病毒數值）約20，李稱患者有慢性呼吸道疾病，相信氣促是本身疾病引起。

非同層坐向國泰剷貨員初陽 感染源待查

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該79歲老翁平日會在樓下公園閒坐，曾買外賣，有時在公園進食，「戴口罩戴得不好」。病人曾到大窩口街市，本月8日到荃灣換身分證。老翁居住葵涌邨逸葵樓，一名非同層或坐向的居民初步陽性，該名53歲男子為國泰航空5樓貨運站外判剷貨員，屬「飛勁貨運」員工，負責駕剷車運貨物。國泰回覆稱，患者工作有戴口罩，本月18日最後當值。張竹君稱他毋須直接接觸貨品，有待調查是在機場抑或社區感染。

疑中Delta男生未赴高危地方 病毒量高

昨有10多宗初步陽性個案，部分源頭不明，包括住觀塘凱滙第3座的聖若瑟英文中學17歲中六生，驗出L452R，即疑似Delta，Ct值8至17，病毒量高。近期銅鑼灣寵物店Little Boss有店員驗出L452R，並有倉鼠呈陽性，張竹君稱該學生本月15日發燒，兩日後求醫，但沒接觸過倉鼠，近日沒到須強檢或高危之處，不知是否與Little Boss群組有關。他潛伏期曾到APM Food Fiesta、樂富廣場及旺角中心。

巴籍婦群組牽連數校

兩專家促停課 教局：適時檢視

另外，驗出Omicron病毒「BA.2」的43歲巴基斯坦籍婦人，家庭群組衍生的傳播未停，已牽連數間中學的學生染疫。被問全港中學應否停課，張竹君稱當局會密切關注情况。教育局回覆，會繼續留意疫情發展，適時檢視措施，若有新安排會盡快公布。

對於源頭不明中學生是否涉寵物店群組，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，要待基因排序才可確定關係，既然有源頭不明個案在中學生出現，許認為現時中學應停課，建議政府盡快將密切接觸者送檢疫及加快強制檢測工作。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，寵物店店員有可能本月8日已具傳播性，直至發現染疫期間曾接待大量顧客，可能當中有人染疫再傳染初陽男生。梁認為本港疫情已去到接近失控邊緣，促政府盡快收緊防疫措施，包括學校及早停課，外國多見年輕人之間廣泛傳播，學校倘爆疫可連帶補習社等網絡式傳播。

明報記者

（新冠疫情）

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