蘇浙中五生確診 學生投訴未及時停課

【明報專訊】探望兩名染疫中信証券友人後感染新冠病毒的71歲婦人，本月9日被公布驗出陽性，直至非同住家人染疫，衛生防護中心才公布她曾到寶馬山花園珊瑚閣；上址另一家人、北角蘇浙公學17歲中五男生前日（18日）亦確診。本報接獲該校學生投訴，稱染疫學生早於本月9日、在包括班主任在內的WhatsApp群組表示曾與確診外婆用膳，質疑校方沒即時停課，或令病毒擴散。蘇浙公學校長方仲倫昨回覆查詢表示，得悉事件後已即時叫該名學生不用回校考試，並稱當時未有學生被定義為密切接觸者，尋求其他學校意見後決定不用停課。
校長：當時未列密接者 有問其他校意見
據本報取得的對話紀錄，本月9日、即中心公布71歲婦（第12,913宗）驗出陽性當日，該名17歲學生在班群組表示曾與確診外婆用膳，當時班主任着他翌日不要回校考試，並說會先告訴校長。有學生即時查詢學校何時停課，教師回覆「明日有考試的同學，請於8時前回校」，表示學校未有確診個案。
方仲倫表示，本月9日晚上收到教師通知，稱班上有學生的外婆確診，當時已准許該學生翌日不回校考試，其最後上課日為本月7日，認為「已經足夠」。被問到該學生上課期間可能已帶病毒，不停課或令曾與其接觸的同學進一步將病毒在校內擴散，方仲倫說當時已尋求其他學校意見，通常校內出現密切接觸者或確診者才會停課，惟當時男學生並不是密切接觸者，故決定不用停課。