住美孚學之園幼師初陽 樓下地利亞修女學校3生染疫

幼師任教上下午班 曾到海港城DONKI

初陽女教師已接種兩劑復必泰疫苗，與家人居於美孚新邨3期，本月15日最後一日上班，翌日發燒，17日咳嗽及向私家醫生求診，檢測呈初陽。15至16日其間，患者曾到訪尖沙嘴K11商場、海港城、DON DON DONKI，以及到THE ONE商場內餐廳用膳。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，暫未知患者感染源頭，而患者任教上、下午班，中間有茶點時間，正追查密切接觸者人數。

疑考試班房傳播 同場考生檢疫

美孚地利亞修女紀念學校共有3名學生染疫，包括與巴籍婦人同住的14歲及16歲兒子（第13,067及第13,069宗），分別就讀中二及中三，另昨新增一名16歲男生初陽，他居於東涌映灣園1期賞濤軒1座，與巴籍婦人16歲兒子同樣就讀3M班，近日屬考試周，本月10至14日兩人在同一班房考試。映灣園16歲男生另曾到訪清真寺，16日出現病徵，17日到公立醫院急症室求診，同日檢測呈初陽。張竹君表示，由於兩名男生並不相熟，不涉密切接觸，現時懷疑當日考試班房內出現傳播，所有曾於該房考試的學生均要檢疫。

地利亞修女紀念學校前日已發通告，暫停面授課14日，其間轉為網課，考試延後至下月14日後再舉行，昨安排清潔及消毒校園；而初陽教師居住的大廈正位於該校樓上，張竹君表示，須再調查女教師與地利亞染疫的學生之間有否接觸。

（新冠疫情）