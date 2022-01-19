巴籍婦樓上兩人初陽 子疑傳染同學 東滿樓恐垂直傳播 袁國勇：過年前清零可能微

昨日10宗與輸入個案有流行病學關連的個案，巴籍婦家人佔9宗，包括5名同住大坑東邨東滿樓的家人，其中46歲丈夫（第13,064宗）無業，經常在深水埗南昌街流連及吸煙，24歲女兒（第13,071宗）同樣無業，20歲兒子（第13,070宗）則在九龍城上學，另外兩名14歲及16歲兒子則同樣於地利亞修女紀念學校上學，其中一人的同班同學初陽（見另稿）。

巴籍婦另有4名住元州街寶華閣家人染疫，29歲男子（第13,068宗）任職foodpanda外賣員，主要在深水埗送外賣，早前曾到訪灣仔入境處及稅務大樓；31歲女子（第13,065宗）則為家庭主婦，本月14日曾在露天街市買菜；9歲男童（第13,063宗）則為李鄭屋官立小學學生，1月13日最後上學；另一人為1歲女嬰（第13,066宗）。

張竹君：深水埗加檢測點 了解是否有隱形疫鏈

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到兩家人均在深水埗區居住，將安排區內加強檢測點，了解是否有隱形傳播鏈。政府今日起在深水埗區內設8個檢測點，供區內居住和工作的人免費檢測。

此外，巴籍婦一家居東滿樓514室，樓上614室的42歲母親及3歲小童昨呈初陽，母親沒病徵，小童本月16日發燒，同住3名家人暫檢測呈陰性。當局昨派員聯同政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，並於相關單位採集19個環境樣本，結果待定。

東滿樓14室住戶撤離

袁視察後表示，514室廚房及廁所都設強力抽氣扇，由於單位內多人染疫，病毒有可能隨空氣抽出，而614室無抽氣扇並長期開窗，相信較大可能經抽氣扇傳播，同時614室不時聞到臭味，亦不排除經渠管傳播，有垂直傳播風險，安全起見建議東滿樓1至11樓14室住戶撤離檢疫，約有20至30人。

袁又表示，今次是本港短時間內第三次懷疑出現垂直傳播，而巴籍婦一家六口同染疫，顯示病毒感染力強，但Omicron「BA.2」是否較「BA.1」有更強感染力仍待實驗分析。他認為，如未來繼續出現不明源頭個案，恐難以應付，估計本港農曆新年前個案完全「清零」可能微。

對於感染「BA.2」的巴籍婦首代傳播已有9宗個案，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒擔心個案引發的傳播鏈較以往多，難以圍堵；對於昨日其中兩宗初陽個案，他說「初步睇有機會帶BA.2變種病毒」。

梁卓偉：延長停課否言之尚早

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，暫未見「BA.2」的傳染力和致病程度與「BA.1」有明顯分別。對於再涉學校的個案，被問及停課是否應延長，梁說小學及幼稚園等已停課，且即將放農曆新年假期，可先看看近日個案的追蹤情况，現時說是否延長停課言之尚早。

另外，仁濟醫院一名79歲男病人昨入院做大腸內窺鏡檢查，入院篩查檢測呈初陽，一名外科醫生、一名護士，以及同房間病人均被初步列為密切接觸者。

明報記者

（新冠疫情）