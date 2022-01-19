動保組織斥未顧民情 憂掀棄養潮 倉鼠協會稱接逾20棄養查詢 籲理性分析

稱集中檢疫較理想

麥說，抗疫時動物往往最先被犧牲，「禽流感殺雞，豬流感殺豬」，但既然今次專家同意動物傳人可能性較低，較理想做法是只集中檢疫與涉事寵物店有關的動物。他稱明白政府認為「殺晒最穩陣」，但亦應考慮民情，「大部分市民都認同留條生路畀動物，（香港）係唔係真係一個咁冇人情味嘅社會？」

被問到如最終證實是人傳染動物，對被殺倉鼠是否不公道？麥說無論如何倉鼠也是無辜，「就算係染疫嗰隻倉鼠都好，都唔關佢事，因為唔係佢自己行過嚟傳染你，佢只係畀人養」。他慨嘆不能以此思維與政府說項，因政府邏輯是人類利益先行。

愛協：會聯絡漁署商其他方案

香港愛護動物協會表示對漁護署的做法感震驚及遺憾，認為未有關顧動物福利及人與寵物之間的感情和聯繫，愛協會聯絡漁護署商討其他可行方案，呼籲寵物主人勿過分恐慌及棄養寵物。

（新冠疫情）