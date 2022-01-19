漁署強烈建議交出倉鼠 主人拒「掟佢去死」

倉鼠主人批一刀切 「點解全都要殺？」

雪米主人（化名）的男友一直有養倉鼠，上一隻剛因年邁離世，「男友好想再養」，故周日陪男友到港島寵物店選購，最後買了白色的雪米回家，「噚日（前日）我哋先幫佢改完名，佢超可愛，好似一個波」，詎料昨日二人看到新聞報道，雪米主人連忙致電寵物店查詢，惟無法聯絡，「唔知點算」。

經討論後，雪米主人及男友暫決定不會把雪米交給漁護署，「覺得唔需要一刀切，都唔係同一班飛機的話，無（與染疫倉鼠）見過面，點解全部都要殺？係怕呢個物種？」她說會遵從強制檢測，但認為準則模糊，「陪人買，唔係主人計唔計？主人嘅家人計唔計？」

憂停業殃及池魚 養兔者撲糧

30多歲的余先生養兔數年，一直在旺角通菜街有出售倉鼠的寵物店買兔糧，昨日趕到時該店已停業，最後只在其他寵物店買到寵物零食。他說因不知同類寵物店何時復業，網上「兔友」群組已呼籲提早入貨，而他買零食時亦見店員不斷接來電，估計不少「兔友」如他一樣周圍撲兔糧。對於政府呼籲市民交出倉鼠人道毁滅，他認為決定太倉卒，應以檢疫代替。他又說假若自己是倉鼠主人，「你話我自私都好，我一定唔會交」，因他已視寵物為家人，「你會唔會推屋企人去死？」

家中有養貓狗的王女士昨帶同5歲姨甥女到通菜街的寵物店看貓。她說政府做法不尊重生命，不應一刀切，「唔通人有病毒，你又帶佢去人道毁滅？」她說現時「好驚」每天帶狗散步時會染疫，「如果要啲貓狗（人道毁滅），我諗香港一定暴動」。

（新冠疫情）