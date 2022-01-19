倉鼠染疫全球首例 撲殺2000動物 寵物店客人家人中招未證鼠傳人 愛協表遺憾

漁署店內撲殺檢多袋懷疑屍體

昨晚有身穿保護裝備的漁護署人員進入Little Boss銅鑼灣店，有人員向記者說，會透過注射針藥人道毁滅店內動物，其後有工作人員從店內帶走多袋懷疑動物屍體。

曾接觸確診店員 顧客陽性丈夫初陽

Little Boss銅鑼灣店的23歲女店員日前確認陽性（第13,047宗），昨再多兩宗相關個案，包括一名67歲退休女子（第13,059宗），她的女兒於1月4日到Little Boss買倉鼠，67歲女子在8日陪女兒到該店換籠及買倉鼠食物，當時由23歲女店員招呼她們，雙方相隔約1米，接觸約10至15分鐘。67歲女子12日頭痛，14日咳嗽，16日的樣本驗出陽性，Ct值約13，其73歲丈夫昨日初陽。

寵物店11倉鼠初陽 大埔倉庫環境樣本呈陽

漁護署長梁肇輝說，在Little Boss銅鑼灣店採集了125個動物樣本，其中11個初陽，全為倉鼠樣本，其他動物如龍貓、兔等呈陰性。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗說，11個陽性樣本中，5個Ct值較高，即病毒量較低，之後或驗出陰性。漁護署另在Little Boss位於大埔太平工業中心的倉庫採集511個動物樣本，暫未有檢測結果，但環境樣本驗出陽性。

因應今次事件，漁護署決定人道毁滅約2000隻動物，包括Little Boss銅鑼灣店及大埔倉庫約1000隻動物，以及全港所有可售賣倉鼠寵物店內共約1000隻倉鼠。此外，Little Boss在上月22日和本月7日分別進口1080隻和838隻倉鼠，漁護署「強烈建議」市民交出上月22日或之後在本地任何地方購買的倉鼠人道毁滅，不交出不犯法。

其他店倉鼠同撲殺 漁署：或傳人「別無他選」

梁肇輝說：「現時所掌握資料，雖然是比較初步的測試結果和環境上的資料，但今次個案有可能由倉鼠或小動物傳給人，雖然世界上比較罕見，但目前掌握的資料是真的有風險存在，所以希望盡快切斷可能的源頭。」

薛漢宗說，倉鼠在實驗室內可感染新冠病毒，而自然染疫是全球首次，相關倉鼠來自荷蘭，但荷蘭過去一年沒動物爆疫紀錄。他說既然本港倉鼠已染疫，有可能傳染其他倉鼠和人類，當局別無他選。

至於23歲女店員和67歲女顧客的關聯，衛生防護中心總監徐樂堅表示最少有兩個傳播可能，包括店員和顧客近距離接觸傳播，也不能排除是倉鼠直接或間接傳人。

袁國勇：倘突變成更強病毒 後果嚴重

梁卓偉：兩成倉鼠陽性 須採緊急行動

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇說，本港倉鼠樣本出現基因突變，若產生傳染力更強的新病毒再傳染世界，後果可以很嚴重，認為今次港府決定果斷及明智。他說事件可能是倉鼠在歐洲染疫，產生基因變異，在大埔倉庫內出現傳播，其後送至各零售店，傳染店員及顧客，但具體情况有待研究。另一政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，Little Boss銅鑼灣店有50多隻倉鼠，當中約20%驗出陽性，比例較高，有需要採取緊急行動。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒說，全球從未出現倉鼠傳人的病例，但自然界曾有水貂傳人的案例，故認為倉鼠傳人理論上有可能。

明報記者

（新冠疫情）

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