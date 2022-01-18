徐英偉等3官離營 7天自我監察後復職

區嘉宏馮英倫：日後加倍警惕

特首辦表示，衛生防護中心早前公布，已於檢疫中心檢疫滿14天的本地感染個案密切接觸者，可提早結束檢疫期，但要自我監察7天，監察期間不設外出限制，但須留意身體狀况、保持社交距離、避免參與社交活動。就「生日會」密切接觸者，要於最後接觸陽性檢測個案後的第19天、即1月22日接受檢測。

特首辦回應，已指示上述3名官員，須和其他11名毋須檢疫官員一樣，用自身假期完成須做的檢測，待結果確定為陰性，以及完成7天自我監察後方可恢復職務。特首辦稱，早前公布有關官員的署任及兼任安排繼續有效。

曾赴生日宴 林順潮：明戴N95赴大會

本報向徐英偉新聞秘書查詢徐何時復工、隔離感想等，獲回覆徐收到衛生署通知符合特定條件，包括檢測結果呈陰性，已回到家中自我監測，並會按要求到社區檢測中心檢測。至於生日會「主角」洪為民，本報昨向他查詢離營後安排等，未獲回覆。

立法會科創界議員邱達根、選委界陸瀚民、洪雯和陳仲尼亦因參與生日會而入竹篙灣。陸瀚民回覆，會遵從防護中心建議在家自我監察，避免社交活動。他稱已汲取教訓，在營中仍保持高昂鬥志，收看立法會會議直播、視像參與財政預算案諮詢等。邱達根表示未來7天不會到立法會大樓，但會在線上參加會議、業界諮詢及討論。洪雯稱在隔離的10日亦很忙，善用科技參加很多會議，「專心工作」。

部分議員有出席生日會，但不用隔離，立法會主席梁君彥要求各人暫不返立法會，直至完成各項強制檢測，但本身是醫生的林順潮表示明天會赴立法會出席大會。林說1月3日晚上7時半左右出席生日會，前後只逗留了3分鐘，包括排隊近兩分鐘掃「安心出行」，現時做了4次檢測皆陰性。他又稱請教了傳染病流行病學專家，認為他涉及的風險非常之低，明天會全程做足預防措施，包括戴N95口罩。