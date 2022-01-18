綠置居新項目 房署：盡量減少細單位

房委會昨舉行公開例會，多名委員關注綠置居問題，民建聯柯創盛認為，房委會應在較早時段便決定地盤會用作發展公屋或綠置居；另一委員招國偉認為，房委會應全面檢視綠置居單位面積。房署副署長（策略）張趙凱渝表示，面積較細的綠置居單位未必符合公屋戶期望，但地點同樣有影響，例如上期鑽石山啟鑽苑同樣有細單位，很快便被選購，當局正檢視綠置流程，期望在設計、揀選地點時更具彈性。

房委小組主席質疑「漸進式按揭」需要

特首林鄭月娥早前透露正研究在資助出售房屋引入「漸進式按揭」，房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，居屋及綠置居定價與市民負擔能力掛鈎，現時價格已很低，質疑是否真有需要，認為要考慮推出後對社會置業需求的影響。房委會財務小組主席陳家樂則表示，漸進式按揭令供款「頭輕尾重」，但現時資助房屋售價已較私人市場低，質疑是否適合。房委會主席、運房局長陳帆稱，漸進式按揭建議來自發展商，計劃最終模式未有定案，政府內部仍需再討論。