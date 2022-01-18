本研社指沒效率倡收地 測量師：發展商欠積極

根據政府公布，計劃項目審批土地面積上限150公頃，新增樓面不少於54萬平方呎或1000伙，至少70%新增樓面須撥建公營房屋或首置盤，而發展商興建支援房屋發展的基建成本，可從補地價上扣減。惟計劃2020年推出後，相隔14個月始見首宗申請。

林太去年12月30日開記者會回顧過去一年工作，以及上周三於立法會首場答問會開場發言，均提及多項房策，惟未提到土地共享計劃進展。

陳劍青表示，3宗申請在城規角度上不切實際，「濕地保育區旁邊起公屋，根本不合理」，予人開天殺價之感；稱當局需調整申請計劃細節，反映計劃議價過程沒效率，對加快中短期供應的效果成疑，建議動用收回土地條例收地建屋。

資深測量師、第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，計劃下發展商在城規條件上沒優惠，與一般私人項目申請無異，卻要交出七成樓面面積，故發展商欠缺積極性。

建測規園界立法會議員謝偉銓則表示，計劃予公眾「較慢」觀感，若政府部門提出意見時，同時建議做法，料可扮演促進者角色，加快計劃進程。