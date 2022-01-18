土地共享 今屆政府恐食白果 未上行會 3項目調整細節再交顧問小組

明報記者 黃俊鋒 曾偉龍

土地共享先導計劃前年5月接受申請，14個月後、即去年7月22日及8月6日政府分別公布接獲共3宗申請，包括南豐「大埔露輝路及汀角路」項目、恒地及會德豐「社山路及林錦公路」項目，及新地「元朗蠔洲路」項目，合共提供17,852伙，涉總樓面約975萬平方呎。本報向4間發展商查詢修訂情况及會否繼續項目，新地回應表示正積極跟進發展局和其他相關部門提出的事項，暫無補充；南豐表示無可奉告，其餘兩間截稿前未回覆。

根據計劃時間表，申請先要政府審核，須於3個月內完成，再進入第二階段，交顧問小組考慮，再交行政長官會同行政會議批准，亦須於3個月內完成；第三階段的法定及地政程序則分為城規、道路工程刊憲，以及契約修訂及補地價兩部分，分別需時12至18月及18至24月。完成三階段共36至48個月程序後，獲批項目方可作地盤平整、基建和建造工程。

冀未來數月完成審批

爭年內開展法定規劃行政程序

按時間表，3宗申請最遲需於本月22日至下月6日獲特首會同行會批准，進入城規等法定程序。發展局回覆本報表示，顧問小組早前考慮了相關部門對3宗申請的初步評估，並就地積比、建築物高度、公私營部分劃分、樓宇分佈，以及社區設施和基建配套規模等提供意見。發展局轄下土地共享辦事處正根據顧問小組及部門意見，與申請人商討調整申請計劃細節，供顧問小組進一步考慮。

發展局續稱，3宗申請雖在相若時間提交，但計劃規模和複雜程度不同，處理進度或有差異。局方表示，希望未來數月可陸續完成顧問小組審核，繼而尋求行政長官會同行會原則性同意；如順利，當局會爭取本年內開展後續的法定規劃及土地行政程序，部分如地契商討及城規程序將同步，以盡快落實項目。

顧問小組：發展項目遇規劃問題正常

顧問小組主席黃友嘉回應查詢稱，小組去年11月已對項目發表意見，經發展局交申請人修訂，暫未收到通知召開下次會議；並稱一般發展項目亦會遇到交通、環保等規劃問題，屬正常情况。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，3個項目規模龐大，涉及多個部門意見，非「三幾個月」可完成，料難趕及本屆政府任期完結前通過，進入城規程序。

翻查資料，大埔露輝路及汀角路地盤涉41%官地；大埔社山路及林錦公路項目涉13%官地；元朗蠔洲路項目涉約30%官地，另地盤位處濕地緩衝區，貼近濕地保育區界線。

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