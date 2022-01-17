出獄中學生獲原校讀中五 決心追回學業

囚兩年出獄 重建生活「不真實」

訪問當天，肥仔剛「送別」一名朋友入獄，從法庭趕來。因反修例案定罪的肥仔去年10月出獄，臉上比同齡人多了一份沉穩。他自言曾是「港豬」，最初沒去反修例遊行，後來警民衝突愈演愈烈，有市民質疑警察濫用武力，直至有一次肥仔目睹警察放催淚彈，觸發他走出來。2019年8月起他愈走愈前，直至10月被捕，那時17歲。他說沒後悔，「如果出來行又顧慮被捕，就不需出來」。

肥仔還押後，中大及理大爆發激烈衝突，翌年中央出手訂立《港區國安法》，社會回復平靜，被判囚兩年的肥仔僅靠收音機、電視或報紙窺探香港遽變。出獄後，肥仔形容感覺很不真實，獄中生活有人安排，出獄後他要重新鋪排生活及學業，重建人際關係，一度甚至覺得「咁多嘢煩，不如坐監算」。

牆內看書思考 「兩年不叫錯過」

撇除失去自由，肥仔在獄中看到很多，變得成熟，「這兩年不叫『錯過』，人生經歷不是要有就有」，與囚友相處，讓他提早見識人性，學懂對人防備。他在獄中常看書及思考，由不愛讀書、毫無目標，到現在想至少考上副學士或大學，成為有影響力的人，「想在人生有進步」。他獲准留在原校繼續讀中五，正努力追趕學業，漸漸適應生活。

女友不離棄 盼今後「行落去」

兩年來女友不離不棄，使肥仔感動。他被捕後在羈留室第一個想起她，那時剛分手兩個月。他着律師幫忙打電話，告訴她「其實我還好愛你」，不久二人在探訪室重逢，女孩隔着窗問肥仔，「可否做我的男友？」

兩人決定復合時，女孩剛升中六，由應付文憑試到讀大學，仍每周長途跋涉探望他，靠書信傳情。他曾寫信告訴女友自己或至少要坐牢6年，但她還是說會等下去。每次隔窗相見，肥仔總想擁抱她、牽她的手，「出來後卻有點不敢做這些事，感覺很奇怪，當你有得攬、有得拖，會想是否真的可這樣做？」他慶幸兩人如今相處舒服，「一直好愛她，很想行落去」。

稱審訊煎熬 嘆反修例案關注減

肥仔在獄中收過陌生人來信，上庭常見市民旁聽，但有感近期社會對反修例案關注減少，「不要忘記為何有『手足』出現，某程度上你當時去遊行示威，你沒被捕，可能因為他們代替了你坐監」。他說審訊及在囚煎熬，「在運動低潮下，你盡到的力可能就是探監、寫信或送車，你都不去做？」

有人形容社會「躺平」，肥仔慨嘆對港人失望，批評有些人「不配有自由」，「已接受香港是這樣的面貌」。他明白憑一己之力無法改變，但會繼續裝備自己。正當許多港人移民，他沒想過離開，「生於斯長於斯，我愛的人與事都在這裏」。

（反修例風暴）