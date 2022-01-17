聘定罪大學生任助理 學者：修補需大家行一步

多高學歷 冀助尋合適工作

葉兆輝表示，過往為更生人士提供的多數是快餐店等基層工作，但許多反修例運動被捕者都有高學歷，善導會冀為他們尋找更合適的工作機會。中心2021年暑假起聘請的4名大學生，涉藏有攻擊性武器、非法集結等罪名，被判入更生中心數月，刑滿後在中心協助研究工作、輸入資料、撰寫社交媒體帖文等。中心培訓顧問張鳳儀說，學生離開更生中心後入住懲教署轄下中途宿舍，最嚴格時工作期間不准外出用膳，有學生因行為良好，獲批准提早回家，但仍受懲教署監管。

原憂仍帶仇恨 事實有禮認真

張鳳儀不諱言，最初曾擔心學生會否仍帶仇恨或對內地同事有偏見，但他們待人有禮，不介意分享在囚經歷及反思，工作認真，有學生更擅長寫電腦程式，給予中心很大幫助，形容年輕人比想像中多驚喜，「我們收到幾個『仔』都很乖」。

「他們這樣，我們成年人都有責」

葉兆輝認為，部分年輕人當時受社會氣氛或同輩壓力，用錯誤手法表達不滿及訴求，「但他們個心都是為了香港，是因為愛香港」。他說社運既已發生，社會須向前看，許多年輕人已承擔刑責及悔改，「如何去修補、重建關係，需要大家去行一步」。他關注案底影響年輕人求學或求職，事件對他們及其家庭帶來影響，冀推動更多有心人搭建平台協助他們重投社會。他表明會繼續聘用這批年輕人，「今日他們這樣，我們成年人都有責任」，呼籲社會勿忘記他們。

（反修例風暴）