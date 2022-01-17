有人出獄後被踢出校 校長批如「雙重懲罰」 反修例受刑學生 各界促齊扶一扶

明報記者 陳柔雅 鄧佾文

據警方數字，截至去年11月底涉反修例運動共10,270人被捕，包括4009名學生，1117名學生已被控。被捕者中1754人未成年，496人已被控（見表）。至於多少定罪者已出獄，懲教署稱無備存數字。

校長稱接數人「叩門」

促教局訂指引鼓勵留位

有中學校長稱，部分被判刑學生陸續出獄，料今年是他們申請重返校園的高峰期；過去一年接到不少於5名涉反修例案學生「叩門」，部分人案件未開審已被中學游說留班或遭「踢出校」，有學生感到徬徨。他指教育局提供12年免費中小學教育，學生有接受教育權利，深信年輕人需要機會改過，服刑已是適當懲罰，但不少學校仍忌諱相關學生、將他們拒諸門外，是「雙重懲罰」，「他們需重投社會，若學校也排斥，等於放棄他們」。

為更好銜接出獄安排，該校長建議教育局提供清晰指引，帶頭鼓勵學校留位予相關學生，有助他們生涯規劃，「如一早留定位，學生或服刑期間善用時間備課，甚至備戰文憑試」。

大學生判更生遭踢出校

為升大不放棄 決再戰DSE

正聘用反修例案定罪大學生的港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，有大學生能留原校讀書，但須受罰如執拾圖書館，亦有大學生被開除學籍。中心聘用的一名男生被捕後獲准保釋，其間抵着壓力應付文憑試，考進大學，上學不久便被判入更生中心數月，出獄後被「踢出校」。

上述中心培訓顧問張鳳儀形容該男生對此感到震驚，因同期定罪同輩獲准留在原校，她協助男生草擬講稿向大學解釋，但校方決定不變。「教育是教育，不是懲罰。」她說有年輕人受社會氣氛影響，衝動用錯方法表達不滿，許多人已承擔刑責，懲教署亦協助他們更生，學校對他們的懲罰卻比懲教署更嚴苛，「判刑不是很長，但他們承受的懲罰卻很長」。

協助男生上訴的葉兆輝對該大學非常失望，反問為何年輕人已承擔刑責並真誠悔改，大學仍不給機會，「當你有機會教育他，又不教了？」他協助男生尋找大學，並透露警務處長蕭澤頤得悉事件後主動探望男生，私下協助他找大學，希望他能獲得機會。男生沒放棄，下定決心再戰文憑試部分科目，獲父母及中學老師支持，正努力補習「操卷」，盼考上心儀大學。

朱國強：如悔改應予機會

梁美芬促政府跨局合推計劃

教育界立法會議員、教聯會副主席朱國強認為，學校應先與出獄學生傾談及了解其想法，如已悔改，值得給予更生機會，「對學生或社會都是好事」，政府應多了解及關懷涉案學生需要。

選委會界別議員梁美芬認為，對年輕人應給予特別關注，「社會的傷口需要復元，如一直有傷口，遲早又會病，要醫治好」。她建議政府跨局合作推計劃，有系統地協助涉案出獄、並有悔意的年輕人更生及重投社會，包括提供學習、就業及家庭支援，亦可與民間團體合作，相信有助推動社會復和，其發起的「凝聚民心」平台亦找到僱主幫助涉案年輕人。

教局：需學位安排可支援

教育局回覆，被判囚學生服刑後如需學位安排服務，可尋找局方支援，當局將視乎家長選擇、學生能力和學位空缺等因素，協助學生返回原校或其他學校就讀。教育局沒回應有否接獲相關學生求助，又建議學校制訂個人化訓輔計劃，加強相關學生正確價值觀、正向思維等。

（反修例風暴）

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