政黨促抗疫基金加碼 陳肇始：受影響時間較之前短

民建聯斥不公 自由黨促支援零售批發

特首林鄭月娥前日稱，不排除日後有需要時再向立法會申請撥款，支援受疫情影響的行業。民建聯鄭泳舜說，第五輪基金未完全涵蓋受影響行業及從業員，例如賓館業等，而體育教練等個人資助僅5000元，未必足夠；他又說，健身中心面積不一，劃一金額資助亦不公平，期望政府向立法會申請撥款時可改善有關問題。

自由黨邵家輝去信特首要求盡快向立法會申請追加撥款，增加資源支持停業處所、食肆、零售批發等周邊行業。他說晚市禁堂食致街上人流減少，連帶零售等商戶生意大跌，而過往基金的資助額僅能協助小型商戶，對中、大型商戶的支援有限，期望政府再考慮負責商戶停業期間的租金、支付員工薪金等。經民聯稱現時正值不少行業的生意旺季，第五輪支援的金額亦少於前四輪，促政府加碼。

（新冠疫情）