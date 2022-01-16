政黨促抗疫基金加碼 陳肇始：受影響時間較之前短

【明報專訊】新一輪防疫抗疫基金較上一輪64億元縮水至35.7億元，受影響食肆處所等資助減半，多個政黨促政府「加碼」，其中民建聯指是次資助金額不足，亦有不公情况，希望政府申請撥款以作改善；自由黨希望政府向立法會申請追加撥款以協助受收緊防疫措施影響的周邊行業，包括零售批發業等。食物及衛生局長陳肇始昨日在港台《星期六問責》解釋，是次處所受影響的時間較之前短，故資助金額相應減少，強調是經過考量後作出的決定。
民建聯斥不公 自由黨促支援零售批發
特首林鄭月娥前日稱，不排除日後有需要時再向立法會申請撥款，支援受疫情影響的行業。民建聯鄭泳舜說，第五輪基金未完全涵蓋受影響行業及從業員，例如賓館業等，而體育教練等個人資助僅5000元，未必足夠；他又說，健身中心面積不一，劃一金額資助亦不公平，期望政府向立法會申請撥款時可改善有關問題。
自由黨邵家輝去信特首要求盡快向立法會申請追加撥款，增加資源支持停業處所、食肆、零售批發等周邊行業。他說晚市禁堂食致街上人流減少，連帶零售等商戶生意大跌，而過往基金的資助額僅能協助小型商戶，對中、大型商戶的支援有限，期望政府再考慮負責商戶停業期間的租金、支付員工薪金等。經民聯稱現時正值不少行業的生意旺季，第五輪支援的金額亦少於前四輪，促政府加碼。