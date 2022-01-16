學童本周可打科興 料過年後打復必泰

聶德權昨日在商台《政經星期六》表示，本周可開放社區疫苗接種中心及私家診所讓5至11歲學童打科興，公務員事務局將與教育局、食衛局、衛生署及學校等溝通，估計農曆新年假期後能安排到校外展打針。

研港怡兒童醫院專打兒童復必泰

聶又稱，復必泰的處理程序較複雜，「專家提及off label（標示外使用）做法，把成人劑量拿三分之一」，這個步驟需要藥劑師專門處理，若能設數個專門為兒童接種復必泰的接種中心會比較穩妥。他說香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心每日能接種300劑新冠疫苗，未來可增至600劑，而港大非常支持政府的接種服務，目前正研究可否把港怡醫院接種中心改為專門為5至11歲兒童接種復必泰。

聶表示，5至11歲學童人口約40萬，希望港、九、新界均有一個供兒童接種復必泰的中心，目標在農曆新年後開始，好讓相關專家及藥劑師、醫護在此前理順所有工序，熟悉運作，「估計部分學童會接種科興，部分打復必泰，開幾個（復必泰）中心應該可以處理到」。

25醫局普通科門診可打疫苗

食肆等即將實施疫苗氣泡推高了接種率，聶德權說，自1月3日起，每日接種針數不斷增加，至前日單日接種4.4萬劑，對此感開心，相信原因之一與疫苗氣泡有關。他補充，將會繼續提高接種容量，現時一日可接種4.5萬劑，至月底將提升至近6萬劑。另外，提供接種疫苗服務的醫管局普通科門診將由兩間增至25間，當中11間接種復必泰、14間接種科興；本月亦會增加4個社區疫苗接種中心，包括教育局九龍塘教育服務中心、九龍灣體育館、中山紀念公園體育館和界限街體育館。

就天水圍新都醫療被發現曾為36人接種已過期的復必泰，聶德權表示「明顯是失誤」，衛生署會跟進，除了跟進相關市民的抗體外，亦已警告該診所，相關診所亦需提交報告，檢視問題，防止類似事件再發生。

（新冠疫情）