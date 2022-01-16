梁卓偉倡食肆「坐疏啲」拆隔板 引研究指礙空氣流通 飲食業轟不切實際無所適從

梁卓偉昨出席商台《政經星期六》後說，本港新冠疫情的「即時繁殖率」（Rt）約1至2.5，即每名染疫者平均衍生1至2.5宗個案，顯示疫情未受控；而Omicron的「基本繁殖率」（R0）約6至10，即沒措施下，一名染疫者可傳染6至10人，若Rt低過R0，顯示現有措施有一定效用。

倡枱隔1.5米可重開早輪晚市

至於年初四（2月4日）能否放寬措施，梁說希望做到，因Rt在10日前已呈下跌，盼追蹤、隔離等令染疫者不再傳人，而任何放寬都有風險，但不能長此下去。他說食肆的膠板只能阻擋飛沫，但Omicron可經空氣傳播，外國研究顯示膠板或礙空氣流通，他建議食肆不能再以膠板代替桌與桌之間的1.5米距離，若能做到「坐疏啲」，可讓食肆重開早輪晚市，例如堂食至晚上9時。

梁：Omicron「清零」不可能

陳肇始：目標一定是清零

梁又稱，雖然南非和英國例子顯示Omicron引起的病情較輕，但在美國見不到類似情况，料因南非人口較年輕，而英國疫苗接種達八成半以上，尤其長者較多接種，且兩地都曾爆發Delta疫情，國民有一定免疫力，才會較多輕症。他說本港接種率、尤其長者較低，未必能承受Omicron的威脅。

梁卓偉在節目中談疫苗氣泡時說，即使接種率達100%，仍有可能感染Omicron，因其傳播力強，「真係要清零、零感染，呢個差唔多係不可能任務」。食衛局長陳肇始昨在港台《星期六問責》稱，本港目標一定是清零或動態清零，所有措施都要達到這目標。

對於梁卓偉的建議，中小企食店聯盟召集人林瑞華稱食肆隔板矮，不太阻礙空氣流動，且食肆已規定每小時換氣最少6次，他質疑幾百方呎的小店怎做到每枱隔1.5米，「係咪隔1.5米就唔會有空氣傳播先？唔該拎科學理據出嚟」。他說食肆不斷配合政策要求安裝隔板、空氣淨化機等，已相當疲累，「袁國勇話要咁，局長又話要點，成日今日的我打倒昨日的我，我哋無所適從」。

業界：係咪隔1.5米就唔會空氣傳播？

稻苗學會會長黃傑龍昨亦在facebook發帖，同稱已相當疲累，形容梁卓偉的建議「太不切實際」，因大部分食肆很小，沒可能全部枱相隔1.5米，反問有兩廈出現垂直傳播是否要「住house（獨立屋）先至安全」。他說裝隔板原是專家提出，全港用了年半以上，「真係因為梁教授一句，我哋全香港取消佢？本來好地地取消咗之後反而大爆發點搞？」

換氣小組主席：有否隔板 換氣量分別不大

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑說，食肆有鮮風和室內空氣混合式通風，隔板高度及位置會影響通風，但整體換氣量分別不大，加上很多隔板只在枱上，枱下仍可通風，而去年5至8月確診者都沒引起食肆爆發，望月樓組群則因鮮風不均所致，陸田園則無鮮風。

至於需否拆去隔板，源栢樑說現階段難有定論，因望月樓群組中，有些食客相隔很遠亦被感染。他說小組會參考梁卓偉的建議，但因相關措施會影響各方，所以需有實證、參考更多資料及研究、各地指引、專家意見等，再開會討論。

梁卓偉說，根據去年4月《科學》發表一項在美國的研究顯示，在學校課室書枱放置隔板，對減低新冠病毒風險不但未見效用，相反可能增加傳播風險；而在《刺血針》及《英國醫學期刊》的兩份由牛津大學領導的研究則指出，新冠病毒可透過空氣傳播至兩米之外。

明報記者

（新冠疫情）

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