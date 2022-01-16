牛氣用膳送檢疫 正保釋陳志全准免報到

陳：律師去信申請 獲法庭批准

陳志全昨回覆本報稱，除了因初選案要每周4次到警署報到，另因立法會內務委員會選舉主席引發衝突一案，要每周1次到警署報到，而其代表律師已去信法庭提出申請，指因要檢疫未能按規定到警署報到及遵守在家宵禁的保釋條件，直至檢疫期完結。

司法機構回覆稱不評論個別案件；一般而言，法庭會因應個別案件具體情况及適用的法律程序和規定，處理及裁決未能履行保釋條件的情况及更改保釋條件的申請，包括因檢疫安排或其他原因需要更改保釋條件。

警方回覆稱，已收到相關通知，會作適當跟進。

陳志全因參與民主派「35+」初選，去年2月被控串謀顛覆政權罪，還押至去年9月獲准保釋，其保釋條件包括每周到北角警署報到4次，須遵守晚11朝7的宵禁令，不得直接或間接以任何方式作出、發放或轉載任何危害國家安全的言論，交出所有旅遊證件及不得離港等。

（新冠疫情）